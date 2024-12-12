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رياضة

تشكيل مباراة روما ضد سبورتنج براجا في الدوري الأوروبي

روما، فيتو
روما، فيتو

أعلن كلاوديو رانييري مدرب فريق روما الإيطالي، عن تشكيل الذئاب لمواجهة نظيره وضيفه سبورتنج براجا البرتغالي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الأوروبي.

تشكيل سبورتنج براجا أمام روما


تشكيل روما ضد سبورتنج براجا

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني، هوميلز، نديكا، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: بيسيلي، كونيه، زاليفسكي.

خط الهجوم: سولي، بيلجريني، باولو ديبالا.

فوز بيلباو على فنربخشة في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، قاد نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو الإسباني، فريقه للفوز على فنربخشة التركي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وسجل نيكو ويليامز هدفين قاد بهم أتلتيك بيلباو للفوز على فنربخشة، إلا أن اللاعب الشاب تعرض لإصابة خطيرة في الركبة حيث سقط على الأرض متألمًا في ركبته اليمنى قبل 5 دقائق من صافرة النهاية، وتم استدعاء المساعدين لكنه لم يتمكن من الاستمرار وخرج من الملعب وهو يعرج وبدا متأثرًا بشدة من الإصابة، ليشارك أليكس بيرنجر بدلًا منه.

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

 

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