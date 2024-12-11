الدوري الأوروبي، ويليامز يقود أتلتيك بيلباو للفوز على فنربخشة

الدوري الأوروبي، قاد نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو الإسباني، فريقه للفوز على فنربخشة التركي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وسجل نيكو ويليامز هدفين قاد بهم أتلتيك بيلباو للفوز على فنربخشة، إلا أن اللاعب الشاب تعرض لإصابة خطيرة في الركبة حيث سقط على الأرض متألمًا في ركبته اليمنى قبل 5 دقائق من صافرة النهاية، وتم استدعاء المساعدين لكنه لم يتمكن من الاستمرار وخرج من الملعب وهو يعرج وبدا متأثرًا بشدة من الإصابة، ليشارك أليكس بيرنجر بدلًا منه.

وكان نيكو ويليامز نال إشادة واسعة من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي، خلال المؤتمر الصحفي للقاء، حيث قال: "نيكو فريد من نوعه، إنه رائع. خلال بطولة أوروبا (يورو 2024)، كان الناس يتحدثون كثيرًا عن لامين يامال، وهو بالطبع فتى رائع آخر، لكني شخصيًا أفضل نيكو".

وأضاف: "إنه لاعب رائع، لا يمكنك أن تعتقد أن نادٍ تركي يمكنه التعاقد مع هذا الفتى، أتمنى أن ينتهي به المطاف في ريال مدريد".

يذكر أن نيكو ويليامز ارتبط بالانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي، لكن تعثرت المفاوضات في مراحلها الأخيرة، لذلك ستكون مفاجأة كبيرة إذا فكر ريال مدريد فجأة في ضمه.

ويحتل أتلتيك بيلباو صدارة الترتيب العام بالدوري الأوروبي برصيد 16 نقطة، من 5 انتصارات وتعادل وحيد، بينما تجمد فنربخشه في المركز 15 برصيد 8 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الخامسة وموقف عمر مرموش

يتنافس ثلاث لاعبين عرب في قائمة هدافي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بعد إنتهاء الجولة الخامسة من البطولة بنظامها الجديد.

ترتيب هدافي الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الخامسة

1- برناباس فارجا (فيرينكفاروزي) - 5 أهداف.

2- أيوب الكعبي (أولمبياكوس) - 4 أهداف.

2- سامو (بورتو) - 4 أهداف.

2- يونس أكجون (جالطة سراي) - 4 أهداف.

3- عمر مرموش (فرانكفورت) - 3 أهداف.

3- يوسف النصيري (فنربخشة) - 3 أهداف.

3- راسموس هويلوند (مان يونايتد) - 3 أهداف.

3- فيكتور أوسيمين (جالطة سراي) - 3 أهداف.

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

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