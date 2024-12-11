إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية الصحراوي(صور)

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم، وقع صباح اليوم، بين سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكي، بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب مدخل مدينة الإسماعيلية.

اخطار بإصابة 4 أشخاص في حادث

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل بطريق الإسماعيلية الصحراوي مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.



ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية للمصابين.

إرشادات القيادة الآمنة خلال الشبورة

ونشر المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية عددا من الإرشادات الخاصة بالقيادة الآمنة خلال أوقات الشبورة المائية، لتلافي وقوع العديد من حوادث الطرق وحرصا على سلامة المواطنين، وجاءت تلك الإرشادات على النحو التالي:

أبرز الإرشادات لتلافي الحوادث

تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية اللازمة للتوقف.

إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي فى الوضع المنخفض تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

زيادة مسافة التتابع بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية.

السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع.

فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا.

استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج.

عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا.

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