الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية تحذر المواطنين من الشبورة المائية غدًا

الشبورة تصل لحد الضباب

حذرت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية، المواطنين من الشبورة المائية، طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، والتي تكثر بطرقات الإسماعيلية في ساعات الصباح الباكر.

استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح

وورد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية إخطارا من هيئة الأرصاد الجوية بتوقعات الطقس غدا الخميس.

وتشير خرائط الطقس على الإسماعيلية إلى استمرار تكون الشبوره المائية الكثيفة صباحا والتي تصل إلي حد الضباب علي بعض الطرق، مما يؤدى إلى انخفاض مستوي الرؤية الأفقية علي الطرق.



إرشادات القيادة الأمنة خلال الشبورة

ووجه المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية عدد من الإرشادات الخاصة بالقيادة الآمنة خلال أوقات الشبورة المائية، لتلافي وقوع العديد من حوادث الطرق وحرصا على سلامة المواطنين،

وجاءت تلك الإرشادات على النحو التالي:

أبرز الإرشادات لتلافي الحوادث

تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية اللازمة للتوقف.

إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

زيادة مسافة التتابع بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

الإلتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية.

السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع.

فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا.

استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج.

عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافة مطلقًا.

كيفية التصرف في حالة حدوث الأعطال

كيفية مواجهة الأعطال

وأضافت الشبكة إنه في حالة حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 متر فى اتجاه السير

كما يمكن استدعاء خدمة الإغاثه من خلال الاتصال بالرقم 01221110000، أو على الخط الساخن للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة على الرقم ١١٤.





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