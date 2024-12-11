الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الشبورة تصل لحد الضباب

الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية تحذر المواطنين من الشبورة المائية غدًا

الشبورة المائية،فيتو
الشبورة المائية،فيتو

حذرت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية، المواطنين من الشبورة المائية، طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، والتي تكثر بطرقات الإسماعيلية في ساعات الصباح الباكر.   

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية الصحراوي(صور)

شبورة مائية على طرق الإسماعيلية الزراعية (فيديو وصور)

 

استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح

وورد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية إخطارا من هيئة الأرصاد الجوية بتوقعات الطقس غدا الخميس.

وتشير خرائط الطقس على الإسماعيلية إلى استمرار تكون الشبوره المائية الكثيفة صباحا والتي تصل إلي حد الضباب علي بعض الطرق، مما يؤدى إلى انخفاض مستوي الرؤية الأفقية علي الطرق. 
 

إرشادات القيادة الأمنة خلال الشبورة 

ووجه المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية عدد من الإرشادات الخاصة بالقيادة الآمنة خلال أوقات الشبورة المائية، لتلافي وقوع العديد من حوادث الطرق وحرصا على سلامة المواطنين، 

وجاءت تلك الإرشادات على النحو التالي: 

 

أبرز الإرشادات  لتلافي الحوادث 

تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية اللازمة للتوقف. 

إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية. 

زيادة مسافة التتابع بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

الإلتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية.

السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع.

فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا.

استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج.

عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافة مطلقًا.

كيفية التصرف في حالة حدوث الأعطال 

كيفية مواجهة الأعطال 

وأضافت الشبكة إنه في حالة حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 متر فى اتجاه السير 

كما يمكن استدعاء خدمة الإغاثه من خلال الاتصال بالرقم 01221110000، أو على الخط الساخن للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة على الرقم ١١٤.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشبكة الوطنية للطوارىء الاسماعيلية بالاسماعيلية القيادة الامنة الشبورة المائية الأرصاد المواطنين الشبورة

مواد متعلقة

منح مكافأة مالية للعاملين بمدرسة النور للمكفوفين بالإسماعيلية (صور)

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية الصحراوي(صور)

شبورة مائية على طرق الإسماعيلية الزراعية (فيديو وصور)

محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملفات التقنين والتصالح

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يتقدم على سلوفان براتيسلافا بثنائية في الشوط الأول

انتصاران و3 هزائم، تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية المكسيك قبل مباراة باتشوكا

عطل يضرب فيس بوك وواتساب وإنستجرام حول العالم

أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد حكم حبس عمر زهران سنتين

بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة

الكهرباء تعلن إيقاف شحن العدادات مسبقة الدفع في هذا الموعد

باتشوكا يضرب بوتافوجو بثلاثية ويتأهل لمواجهة الأهلي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

مجلس إدارة الزمالك يفاضل بين 3 مدربين أجانب لخلافة جوميز

منوعات

المزيد

كاتي نيكولز: كيت عامل أساس لتقريب هاري من العائلة المالكة في بريطانيا

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 11-12-2024

المصرية للاتصالات تتيح مكالمات دولية مجانية إلى سوريا

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 11-12-2024

استقرار أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 11-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 سلع تصدرها مصر إلى النرويج خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين إخوة وإخوان؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

أسماء سورة البروج وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

تفضيل الدنيا على الآخرة، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية