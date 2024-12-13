الجمعة 13 ديسمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع أسعار القمح المستورد والمحلي بالأسواق، وهذا سعر الدقيق بعد الزيادة

أسعار القمح والدقيق
أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، سجلت سعر القمح المستورد ارتفاعًا جديدًا في الأسواق، إذ تراوحت الارتفاعات في أسعار القمح المستورد ما بين 200 و400 جنيهًا في الطن.

 

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع  سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

 

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو
  1. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12200جنيه للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق.
  2. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12300 جنيهًا للطن، بارتفاع 350 جنيهًا عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12400 جنيهًا للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14600 جنيه للطن.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 14800 جنيه للطن.
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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

 أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13546.6 جنيه، بارتفاع قدره 310 جنيهات، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 6500 جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن.

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 24.3 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 24.6 جنيه، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 227.3 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 238.87 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 349.84 دولار للطن.

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