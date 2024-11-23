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اقتصاد

انخفاض جديد في أسعار القمح والدقيق المستوردين بالأسواق

أسعار القمح والدقيق
أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار القمح والدقيق المستوردين في الأسواق، سجلت سعر القمح المستورد انخفاضًا جديدًا في الاسواق، إذ تراوحت الانخفاضات في أسعار القمح المستورد ما بين 100 و200 جنيه في الطن، كما تراجع سعر طن الدقيق المستورد 300 جنيه في الأسواق.

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع  سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو
  1. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 11600 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  2. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 11650 جنيهًا للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 11750 جنيهًا للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14500 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 14700 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

 أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13836 جنيهًا، بارتفاع قدره 189.5 جنيه، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 7 آلاف جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن.

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 25.3 جنيه، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 18 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.8 جنيه، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 244.81 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 232.76 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 353.75 دولار للطن.

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انخفاض سعر القمح المستورد واستقرار الدقيق في الأسواق

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