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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة الطلب من الصين

النفط، فيتو
النفط، فيتو

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط توقعات بزيادة الطلب في الصين خلال العام المقبل بعد إعلان بكين عن سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لتحفيز النمو الاقتصادي.

زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 38 سنتًا أو بنسبة 0.53% لتصل إلى 72.57 دولارًا للبرميل وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.55% لتبلغ 68.97 دولارًا للبرميل.

وأعلنت الصين أنها ستتبنى سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» خلال عام 2025، في خطوة تهدف لتحفيز الاقتصاد من خلال أول تيسير نقدي منذ 14 عامًا كما أظهرت البيانات أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في نوفمبر بنسبة تتجاوز 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.

أشار موكيش ساهديف، رئيس قسم تحليل شؤون النفط في ريستاد إنرجي، إلى أن تغييرات السياسة النقدية في الصين قد لا توفر دعمًا كبيرًا للأسعار إلا بعد تنفيذ سياسات أمريكية مؤثرة، مضيفًا «هذه التغييرات قد تساعد فقط في الحد من الجوانب السلبية في أفضل الأحوال».

في الولايات المتحدة، أفادت مصادر في السوق مستندةً إلى بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والوقود ارتفعت الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر لرويترز، إن مخزونات الخام ارتفعت 499 ألف برميل. وأضافت أن مخزونات البنزين زادت 2.85 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 2.45 مليون برميل.

من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء بيانات رسمية عن المخزونات، وسط توقعات بانخفاض قدره 900 ألف برميل في مخزونات الخام، وزيادة قدرها 1.7 مليون برميل في مخزونات البنزين.

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