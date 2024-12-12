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وزيرة التضامن تتفقد جناح "ديارنا" المشارك في معرض "تراثنا 2024" للحرف اليدوية

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الدورة السادسة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2024"، الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري، ويُنظمه جهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وافتتح المعرض اليوم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن  رئيس الجمهورية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة. 

جناح وزارة التضامن الاجتماعي

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على تفقد  جناح وزارة التضامن الاجتماعي، "ديارنا " المشارك في المعرض من خلال  ٣٨ عارضا وعارضة  بمعروضات من الحرف اليدوية والتراثية  المتميزة بروعة ودقة التصميمات والخامات المتميزة المستوحاة من البيئة التراثية المصرية من خلال جناحين على مساحة 200 متر، ويضم منتجات العارضين والعارضات من الأسر المنتجة وجمعية النور والأمل وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والمؤسسة القومية للتنمية والأسرة. 

أسواق جديدة للمعروضات

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالمنتجات المشاركة، خاصة أن المشاركة تفتح أسواق جديدة للمعروضات، كما أن جناح " ديارنا" يضم مجموعة متميزة من أعمال النحاس والمفروشات واللوحات الفنية والاكسسوار نحاس وأحجار وخزف تطريز شموع اخشاب وصواني اخشاب ونسيج وخيامية وخشب سرسوع وشنط جلد مطعمة بنحاس وشنط جلد مطعمة بالخوص، وأنواع  كوستر خشب ومجموعة متنوعة من العرائس الخشب ومنتجات التجميل واشغال الزجاج المعشق  ومنتجات الكروشية ومنتجات اخميم المتميزة.

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