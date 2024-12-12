الخميس 12 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزيرة التضامن تترأس اجتماع صندوق نظام الأسرة عقب إعادة تشكيله

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع
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ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي بعد إعادة تشكيله وذلك بحضور اللواء  جمال عوض  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وتناول الاجتماع استعراض جهود الصندوق الذي أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004، وهو يتبع بنك ناصر الاجتماعي استكمالا لدوره الاجتماعي والتكافلي، الذي يساهم في مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى كافة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهم.

أهداف صندوق تأمين الأسرة المصرية

ويستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، ويقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر لهما أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.

وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.

القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق

كما تم عرض القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق،  ودوره في أداء النفقات والأجور، وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة، التي يقدمها البنك، حيث بلغ إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق عام 2004 حتى 30 /6 /2024 بلغ 8 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 92 مليون جنيه تقريبا شهريًا، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 547 ألف مستفيد تقريبا.

كما تم التطرق خلال الاجتماع التطرق  إلي عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة. 

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الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي هيئة القومية للتأمين الاجتماعي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق نظام تأمين الأسرة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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