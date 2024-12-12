مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض تجربة مصر في الدمج المجتمعي للمتعافين من المخدرات

شارك الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في المؤتمر الإقليمي الثاني "علاج الإدمان التوجهات الحديثة للتأهيل" الذي تنظمه مؤسسة تعافي بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان بالمملكة العربية السعودية على مدار يومين.

وجاء ذلك تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية،لعرض تجربة الصندوق في الدمج الاجتماعي والاقتصادي للمتعافين من الإدمان باعتبارها من التجارب الرائدة والتي اعتبرتها الكثير من الدول من التجارب الرائدة وبدأت في نقل تجربة الصندوق إليها،لما يتم تقديمه من خدمات ما بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين وعودتهم كأفراد نافعين في المجتمع.

وجاءت مشاركة الصندوق بعد اختيار 5 دول فقط من خارج دول الخليج "مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والسويد وماليزيا" لعرض تجارب علاج وتأهيل مرضى الإدمان والدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة وفقا للمعايير الدولية.

محاور عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،خلال المشاركة بالمؤتمر محاور عمل الصندوق وتتمثل في السياسات والتشريعات وبرامج الوقاية الأولية وحملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات وإتاحة خدمات العلاج لمرضى الإدمان وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة

ولفت إلى أهمية تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم، حيث يتم تقديم خدمة العلاج وفقًا للمعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان، حيث تشير دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان التي أعدها الصندوق إلى ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط، ولذلك يُنفذ الصندوق برنامجًا متكاملًا للدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية لمساندتهم على الاندماج بنسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين منها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي وقد تضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف يحتاجها سوق العمل.

وأنشأ الصندوق ورشًا للتدريب المهني في كافة المراكز العلاجية التابعة له، كما يُشارك المُتعافون في تجهيز كافة المراكز العلاجية الجديدة وتأثيثها كما يوفر الصندوق من خلال بنك ناصر الاجتماعي قروض المشروعات الصغيرة للمتعافين

وأشار "عثمان" إلى تنفيذ مبادرة لدعم التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة

تفاصيل مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين

كما أطلق الصندوق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، وتم تدريب أكثر من 14 ألف متعافى على مدار عام بعد توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا بالإضافة إلى تنفيذ رحلات ترفيهية للمتعافين بالمركز العلاجية التابعة للصندوق والجهات الشريكة.

أهداف مبادرة بأيدينا

كما أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مبادرة "بأيدينا "تتضمن ابتكار وتصميم وتنفيذ المتعافين من تعاطى المخدرات داخل ورش التدريب بمراكز العزية التابعة للصندوق، جميع أعمال الأثاث "النجارة" للمراكز الجديدة لعلاج الإدمان المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، حيث تعد أول مراكز في العالم يتم تأثيثها بسواعد المتعافين، بالإضافة الى تقديم خدمات التنمية الاجتماعية من خلال تنفيذ برامج التوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات والمقبلين على الزواج ضمن برنامج "مودة" التي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ويهدف التدريب على إلى مساعدة المتعافي على تكوين أسرة مستقرة في ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسرى وتعاطى وإدمان المواد المخدرة.

كما يتم تنظيم سلسلة من الدورات الرياضية تحت شعار "التعافي بطولة" إضافة إلى دوريات رياضية دائمة بجميع مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل المرضى التابعة للصندوق، بالإضافة الى حرص الصندوق على إقامة حفلات تخريج لدفعات جديدة من المتعافين بالمراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق، كذلك تنظيم رحلات ترفيهية وثقافية للمتعافين.

كما تم خلال فاعليات الملتقى تخصيص جناح دائم للتجربة المصرية والذي جذب العديد من المشاركين بالملتقي والبالغ عددهم ما يقرب من ٣٥٠ مشاركا من مختلف الدول، حيث تم توزيع أحدث الدراسات العلمية للصندوق في مجال العلاج والدمج المجتمعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.