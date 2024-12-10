تصل لـ 14499 جنيها، أسعار شجرة الكريسماس بالأسواق

أسعار شجرة الكريسماس في المحال التجارية، يستعد المواطنون لبدء احتفالات الكريسماس أو عيد الميلاد، التي تحل في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر وحتى 7 يناير من كل عام، وتعد شجرة الكريسماس أو عيد الميلاد من أبرز مظاهر الاحتفالات الشهيرة.

أسعار شجرة الكريسماس، فيتو

أسعار شجرة الكريسماس في المحال التجارية

وعليه تستعرض «فيتو» أسعار شجرة الكريسماس في المحال التجارية في السطور الآتية:

بلغ سعر شجرة الكريسماس صناعية خضراء بطول 1.5 متر وتكون من 390 طرف مع حامل معدني نحو 480 جنيهًا.

بلغ سعر شجرة كريسماس بطول 60 سم نحو 80 جنيهًا.

تراوح سعر شجرة الكريسماس بطول 210 سم ومكونة من 650 فرعًا من 1200 جنيه إلى 1800 جنيه.

بلغ سعر شجرة عيد الميلاد طول 1.8 متر نحو 525 جنيهًا.

بلغ سعر شجرة الكريسماس طول 1.5 متر نحو 400 جنيه.

أسعار شجرة الكريسماس، فيتو

سعر شجرة الكريسماس في المحال التجارية

بلغ سعر شجرة الكريسماس طول 90 سم نحو 105 جنيهات. بلغ سعر شجرة كريسماس طول 240 سم باللون الأخضر نحو 1189 جنيهًا. بلغ سعر شجرة كريسماس قنفذ كثيفة طول 150 سم نحو 1200 جنيهًا. تراوح سعر شجرة كريسماس قنفذ كثيفة بأطراف ثلجية طول 120 سم من 590 جنيهًا إلى 800 جنيه. تراوح سعر شجرة عيد الميلاد الصنوبر بأطراف إبرة الثلج من 1600 جنيه إلى 2500 جنيه.

أسعار شجرة الكريسماس، فيتو

أسعار شجرة عيد الميلاد في المحال التجارية

تراوح سعر شجرة عيد الميلاد بأطراف ثلجية من 1950 جنيهًا غلى 8900 جنيه حسب الارتفاع.

تراوح سعر شجرة عيدالميلاد قنفذ ثلجية الأطراف من 5 آلاف جنيه إلى 6500 جنيه.

بلغ سعر أشجار الكريسماس العادية الخضراء السادة أو بالعمود المعدني اللين ارتفاع 210 سم نحو 1000 جنيه.

بلغ سعر أشجار الكريسماس القنفذ الخضراء السادة أو بالعمود المعدني اللين ارتفاع 180 سم نحو 1700 جنيه.

بلغ سعر أشجار الكريسماس القنفذ الخضراء في ثلجي بالعمود المعدني اللين ارتفاع 150 سم نحو 1400 جنيه.

أسعار شجرة عيد الميلاد، فيتو

سعر شجرة عيد الميلاد في المحال التجارية

بلغ سعر أشجار الكريسماس الأبيض الثلجي الشجرة العادية بالعمود المعدني اللين ارتفاع 150 سم نحو 450 جنيهًا. بلغ سعر أشجار الكريسماس الأبيض الثلجي الشجرة الثلجية بالعمود المعدني اللين ارتفاع 240 سم نحو 5000 جنيه. بلغ سعر شجرة الكريسماس بإبر الصنوبر 1.8 متر نحو 3789 جنيهًا. تراوح سعر شجرة عيد الميلاد الصنوبرية كثيفة الأفرع بارتفاع 4 أمتار من 7990 جنيهًا إلى 14990 جنيهًا.

أسعار شجرة عيد الميلاد، فيتو

اسعار شجرة عيدالميلاد في المحال التجارية

بلغ سعر شجرة كريسماس ارتفاع 3 أمتار نحو 3800 جنيه. بلغ سعر شجرة كريسماس بلاستيك خفيفة الوزن مع قاعدة خشبية وثلوج لزينة الكريسماس ارتفاع 9 سم نحو 90 جنيهًا. تراوح سعر شجرة الكريسماس ارتفاع 40 سم من 70 إلى 100 جنيه. بلغ سعر شجرة عيد الميلاد بطول 210 سم مع 195 قطعة للزينة نحو 1500 جنيه.

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