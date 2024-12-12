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وكيل التعليم بدمياط يشهد محاضرات الصف الثالث الثانوي بدمياط الجديدة

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

شهد  "ياسر عمارة"، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انطلاق محاضرات الصف الثالث الثانوي بمختلف المواد الدراسية بإدارة دمياط الجديدة التعليمية، وسط انتظام وحضور كثيف من الطلاب مع اليوم الأول من عملها، والمقامة تحت توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ورعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

وكيل الوزارة يتابع محاضرات الصف الثالث الثانوي بمختلف المواد الدراسية

وكيل الوزارة يتابع محاضرات الصف الثالث الثانوي 
وكيل الوزارة يتابع محاضرات الصف الثالث الثانوي 

وأكد" وكيل الوزارة" أنه تم إعداد برنامج لتنفيذ مقترح المحاضرات الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة، للارتقاء بالعملية التعليمية، وحرصا على مصلحة الطلاب ومراعاة بعد المسافات بين أرجاء المحافظة، وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وتحقيق أكبر استفادة من البرنامج لطلاب دمياط، حيث شهدت القاعة بمدرسة ابو بكر الصديق الثانوية إقبالا كبيرا من الطلبة والطالبات.

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