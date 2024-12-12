المشدد 10 سنوات لمسجل خطر في سرقة موظفة بالموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة سرقة موظفة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواه بمنطقة الموسكي.



وكان قسم شرطة الموسكي، تلقى بلاغًا من موظفة تتهم فيه شخص بسرقة هاتفها المحمول، ومبلغ مالي ومنقولات، وتهديدها بواسطة سلاح أبيض.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي مسجل خطر وسبق اتهامه في قضايا سرقة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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