الخميس 12 ديسمبر 2024
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حوادث

سقوط 10 لصوص لسرقة المساكن والمركبات والهواتف بالقاهرة

القبض على 10 لصوص
القبض على 10 لصوص لسرقة المساكن والمركبات والهواتف بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 10 لصوص كونوا تشكيلات عصابية لسرقة المساكن والمركبات والهواتف بمناطق متفرقة من العاصمة.


 البداية كانت عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المركبات المستولى عليها.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية وبحوزتهما سلاح أبيض، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

ونجح رجال المباحث فى ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية مختلفة الأطوال والأحجام وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد 3 وقائع سرقة أسلاك كهربائية من داخل الشقق السكنية المغلقة بأسلوب "التسلق".

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وسقط تشكيل عصابى مكون من عاطلين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام مركبة "توك توك"، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "متحصلات السرقة"، مركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة)، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وفى مدينة نصر ثالث تم ضبط  عاطل،  له معلومات جنائية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وأقر بارتكابه 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله"سئ النية" (مالك محل أجهزة إلكترونية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم).

وتم ضبط تشكيل عصابى مكون من سائق وعاطل "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة)  واعترفا بارتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئي النية" (صاحب محل صيانة كمبيوتر – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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