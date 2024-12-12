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محافظات

على خطى الفراعنة، عرض الملك يخطف الأنظار في احتفالية العيد القومي للأقصر (فيديو)

أثناء العرض
أثناء العرض

شهد احتفال العيد القومي لمحافظة الأقصر عروضًا فنية ممتعة، اليوم الخميس، إذ ظهر الأطفال بالزي الفرعوني، في عرض الملك والملكة مستقلين عربات الحنطور من كورنيش النيل في حضور كثيف من أبناء الأقصر.

أجواء الاحتفال بالعيد القومي لـ الأقصر 

وعلى خطى الفراعنة، جرى استعراض بعض المظاهر على أنغام حفل افتتاح طريق الكباش أعقبها أغنية الأقصر بلدنا، وسط أجواء من الفرحة، وذلك أمام نقطة المشاهدة بالقصر الشتوي، بحضور اللواء خالد فودة محافظ الأقصر الأسبق، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر الحالي، الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، واللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، وعددا قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية.

احتفالات كبرى للعيد القومي لمحافظة الأقصر 

وانطلقت الاحتفالات بمسيرة لحاملي الأعلام وطابور عرض وعروض مائية في نهر النيل بالمراكب الشراعية واللنشات وعروض فنية وفلكلورية لفرق الموسيقى العسكرية ومسيرات للشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم امتدت بطول طريق كورنيش النيل.

ويرجع العيد القومى لمحافظة الأقصر إلى عام 2009 منذ 15 سنة مضت، فى 7 ديسمبر عام 2009 بزيارة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك للأقصر لافتتاح قرية الطود الجديدة وهى إحدى قرى الظهير الصحراوى بالأقصر، اذ قرر الرئيس  محمد حسني مبارك وقتها إنشاء محافظة بالأقصر خلال جولته بها، وبعد يومين صدر القرار الجمهورى رسميًا فى 9 ديسمبر 2009 لتكون الأقصر محافظة رسميًا.

 

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