الكويت تؤكد دعمها لتفعيل السياحة البينية بين الدول العربية

قال وكيل وزارة الإعلام الكويتية، الدكتور ناصر محيسن، إن السياحة تمثل رافدا مهما من روافد الاقتصاد للدول العربية، مضيفًا إن دعم دولة الكويت للجهود العربية المشتركة، لتطوير السياحة، ودعم أي مشاريع تنموية، في هذا المجال وزيادة الاستفادة من المقدرات السياحية المتوافرة.

المجلس الوزاري العربي للسياحة

وأوضح محيسن، خلال مشاركته في أعمال الدورة 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، نيابة عن وزير الإعلام والثقافة بدولة الكويت عبدالرحمن المطيري، بمقر الجامعة العربية، أن المجلس ناقش مجموعة من المقترحات والتوصيات، التي تسهم في بلوغ هذا الهدف، من بينها التحول الرقمي، والتغير التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، وآلية تسخير هذا التطور التكنولوجي، في الخدمات السياحية، وتطوير منظومة السياحة بالدول العربية، إضافة إلى بحث آلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية السياحية للدول العربية، كما ناقش التحديات التي تواجه المنظمات العربية في مجال السياحة وآلية التعامل معها من خلال تبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال.

دعم الكويت لكل الجهود العربية

وجدد «محيسن» في كلمته أمام الاجتماع، نيابة عن وزير الإعلام والثقافة، دعم الكويت لكل الجهود العربية الرامية لتحسين جودة الخدمات السياحية، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع السياحي، باعتبارها إحدى ركائز التنمية المستدامة.

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