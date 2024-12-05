الكويت تسحب الجنسية من 2162 شخصا

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارا بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 2162 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

4 مراسيم و3 قرارات لمجلس الوزراء فى الكويت

وترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اجتماع اللجنة العليا اليوم الخميس.

وسحبت الكويت جنسيتها من سالم الشيخ صالح الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للإنتاج الفني وممن اكتسبها معه بالتبعية، حسب منصة "المجلس" الكويتية.

ونشرت الجريدة الرسمية في الكويت، 4 مراسيم و3 قرارات لمجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية وشهادتها من 1158 شخصا.

وتضمنت الأسماء 1145 امرأة و13 رجلا ومن اكتسبها معهم بالتبعية.

حملة صارمة لتنقية السجلات

وسحبت الحكومة الكويتية جنسية آلاف الأشخاص في الأشهر الثلاثة الأخيرة، في إطار حملة صارمة "لتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة"، بهدف "الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني".

ويوم الخميس الماضي، أعلنت الحكومة الكويتية عن دفعة قياسية بسحب الجنسية من 1647 شخصا، وتجاوز العدد الإجمالي 6 آلاف شخص منذ أغسطس الماضي.

تدقيق ملفات الجنسية

وشكلت الحكومة الكويتية، "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية"، برئاسة وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف، لفحص وتدقيق ملفات الجنسية، واتخاذ القرارات ثم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

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