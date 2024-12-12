بعد بيعها 50 فدانًا في الشيخ زايد بـ 2 مليار جنيه.. شقيقة عبد الناصر تثير الجدل.. نشطاء يشككون في قرابتها للرئيس الراحل.. وهذا سر عدم حضور الزعيم لحفل زفافها

فجر خبر بيع عايدة عبد الناصر، شقيقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لقطعة أرض تملكها، مساحتها 50 فدانا في مدينة الشيخ زايد، جدلًا واسعًا بين النشطاء وبعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار الخبر لبيع شقيقة عبد الناصر الأرض لإحدى شركات التطوير العقاري، بمبلغ 2 مليار جنيه مصري، وتم السداد بالدولار الأمريكي.

عايدة عبد الناصر تفجر جدلًا واسعًا

وأثار بيع عايدة عبد الناصر لـ أرض الشيخ زايد كثيرا من التساؤلات بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض شكك أن عايدة عبد الناصر هي شقيقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، زاعمين أن الرئيس الراحل ليس له شقيقات، الأمر الذي دفع آخرين للكشف عن هوية الأخت غير الشقيقة لجمال عبد الناصر، مؤكدين أنها تزوجت من رجل ثري، مليونير، وسر عدم حضور جمال عبد الناصر لزواجها في ستينيات القرن الماضي، والقضايا التي اتهمت فيها.



وقال أستاذ علم الاجتماعي السياسي، الدكتور عمار علي حسن عن بيع عايدة عبد الناصر لـ50 فدانا في الشيخ زايد: "ما قرأناه من مؤرخين وشهود عدول أن جمال عبد الناصر على الرغم من تحكمه الصارم في الأمور، وحبه للسلطة، وضيقه بالاختلاف، كان نزيها في ذمته المالية، ولم يكن يمتلك سوى راتبه كموظف عام... لم يكن يشغله المال أبدا، إنما الزعامة وتبنيه مشروعًا وطنيًا طموحًا أفسدته أخطاء جسيمة، لكن بعد وفاته، رحمة الله عليه، تغيرت أمور كثيرة لأهله، ونسى أغلبهم أن الزعيم الكبير كان محبًا للفقراء والبسطاء، وهم قدروا له ذلك".

وتابع عمار علي حسن "يذكر أن لـ الرئيس عبد الناصر إخوة غير أشقاء، تحدث عنهم الأستاذ محمد حسنين هيكل في كتابه "عبد الناصر والعالم" في معرض حديثه عن علاقة الرجل بزوجة الأب. وهناك من يؤكد أن زوج أخت عبد الناصر كان ثريا قبل يوليو ١٩٥٢. كما يذكر أن مدينة الشيخ زايد لم تكن موجودة بالفعل أيام عبد الناصر، وأرضها لم تكن ذات قيمة سوقية. توفى عبد الناصر يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠، وهو يحاسب ماليا حتى هذا التاريخ...".

أشقاء الرئيس جمال عبد الناصر

أما البلوجر خيري عبد الواحد فشكك في الأمر قائلًا: "عبد ناصر ليس له أخوات بنات.. ومدينة 6 أكتوبر أيامه كانت صحراء ومش داخلة في أي حاجة، وأنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 1995".

عبد الناصر مع والده عبد الناصر حسين وعمه خليل حسين وإخوته شوقى والليثى وعز العرب، فيتو

ورد أحد النشطاء قائلًا: "في يوم 26 نوفمبر 2023 توفي آخر أشقاء جمال عبد الناصر، وهو الدكتور عادل عبد الناصر، هو أصغر أشقاء الرئيس الراحل عبد الناصر، وهم: عز العرب عبد الناصر، والليثى عبد الناصر، وشوقى عبد الناصر، ومصطفى عبد الناصر، وحسين عبد الناصر، ورفيق عبد الناصر، وطارق عبد الناصر، والأخير عادل والذي كان يعمل أستاذا للتاريخ الحديث فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية".

في حين علق ناشط آخر قائلًا: "اسم عايدة عبد الناصر اخت جمال عبد الناصر جاء في نعي منشور بجريدة الأهرام لوفاة زوجة الليثي عبد الناصر شقيق جمال عبد الناصر، يعني ناصريين ومش عارفين عائلة الزعيم كمان".

سر عدم حضور جمال عبد الناصر زفاف أخته

وهنا قال البلوجر محمد خلاف الناصري عن شقيقة جمال عبد الناصر وعدم حضور عبد الناصر لزفافها: "كان لعبد الناصر أخت أسمها عايدة عبد الناصر وزوجها أسمه عبد الحميد شاهين، ولم يحضر جمال عبد الناصر حفل زفافها لأنه كان بعد النكسة ورفض جمال الاحتفال بزفاف أخته احتراما لحالة الحزن التى عاشتها مصر وعاشها هو ايضا، السيدة عايدة عبد الناصر كانت زوجة للمهندس عبد الحميد محمد شاهين وكان رجلًا غنيًا جدًا هو ووالده...".

عايدة عبد الناصر، فيتو

وعلق البلوجر سالم الطيب قائلًا: "جمال عبد الناصر له أخت غير شقيقة هى عايدة وتعد الأخت الشقيقة لطارق وعادل عبد الناصر، وتحديدًا عايد عبد الناصر تعمل خبيرة في العقارات، وهي شقيقة الرئيس المصري الراحل عبد الناصر، تعمل في مجال الاستثمارات والعقارات، ومديرة أعمال مصرية بارزة، اتهمت عايدة عبد الناصر مع آخرين، بتهمة بيع "ملك الغير"، التي هي عبارة عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 6 أفدنة، على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي لإحدى الشركات مقابل مبلغ 6 ملايين جنيه مصري".

وقال أحد النشطاء: "السنة الماضية 2023 كتبت الصحف عن اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف أمام جامعة أكتوبر مما أسفر عن إصابة عايدة عبد الناصر حسين 71 سنة "شقيقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر" بجروح طفيفة" يعني له أخت".

عايد عبد الناصر تزوجت مليونيرًا

أما البلوجر محمد الشويتر فقال: "في ستينات القرن الماضي الفدان كان يباع للزراعة بمبلغ ٢٠٠ جنيه للفدان، ثم يتحول لسكنى، ٥٠ فدان بسعر ٢٠٠ جنيه تساوي 10 آلاف جنيه، يعنى ولا حاجة وقتها لأن زوج عايدة عبد الناصر كان مليونير".

شقيقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فيتو



ورد البلوجر حمدى البطران فقال: " لا يمكن التشكيك في ذمة عبد الناصر المالية، ولكن مظاهر الثراء للمقربين بعده يثير الشكوك، ومسألة الـ50 فدانًا، التي يقال إنها ملك لشقيقة عبد الناصر..! أمر طبيعي في ظل ظهور أغنياء جدد. وهناك ثروات كثيرة تفوق ثروات عائلة عبد الناصر، البعض اشترى أرضًا في مدينة 6 أكتوبر بتراب الفلوس وباعها تقسيم، وكذلك كبار المستثمرين".

أما البلوجر محمد محمود فقال: "الخبر دفعني للبحث عن عايدة عبد الناصر هل هى شخصية حقيقية، فيه يعنى اخت لعبد الناصر؟؟ وجدت عنها ثلاث أخبار، أولا خبر فى محاكمتها فى قضية 2017، موضوعها بيع ملك الغير، والخبر الثانى كان حادثة وقعت لها عام 2023، والخبر الثالث شقيقة جمال عبد الناصر تبيع 50 فدانًا في قلب مدينة الشيخ زايد، عند البحث فى جوجل عن أشقاء عبد الناصر، نجد ثلاثة إخوة فقط ولكل واحد قصة، لكن عايدة ليست منهم... أما بكتابه عايدة عبد الناصر سنجد أول معلومة أنها شقيقة عبد الناصر، وتعمل في مجال البيزنس، وأنها مديرة أعمال مصرية شغالة فى الاستثمار والعقارات".

الأخت غير الشقيقة لجمال عبد الناصر

وعلق البلوجر كريم مصطفى "الخلاصة: عبد الناصر فعلًا له أخت غير شقيقة من ناحية الأب فقط، واسمها عايدة، وهناك نعي وفاة زوجة الليثي عبد الناصر شقيق جمال عبد الناصر وفيه اسم عايدة عبد الناصر شقيقته، آخر شيء الأرض تم بيعها أو لم تبع، ليست هذه المشكلة، إنما المشكلة تعمد تشتيت الناس بدلَا من فتح تحقيق في موضوع الساعة الروليكس الذهب وفتح ملفات لا بد من فتحها لتعلم الناس الحقيقة".

الدكتور عادل عبد الناصر، فيتو

وقال البلوجر هشام عبد الله الشال: "أخت جمال عبد الناصر باعت أرض خمسين فدان حول مدينة الشيخ زايد بـ ٢ مليار جنية. من أين لك هذا يا أخت عبد الناصر...".

شقيق جمال عبد الناصر يكشف حقيقة أرض الشيخ زايد

وأشار أحد النشطاء إلى "اعتراف عادل عبد الناصر شقيق الرئيس جمال عبد الناصر، في عام 2016، بعدم صحة تورطه فى بيع أرض بالمخالفة للقانون، متهمًا شقيقته "عايدة" بإساءة استخدام توكيل حرره لها فى الثمانينيات، كاشفًا خلافها مع ابن الزعيم الراحل الذى قادها للمحاكمة. والواقعة تتمثل فى دعوى تنظرها محكمة جنح الدقى، حيث تحاكم عايدة عبد الناصر حسين شقيقة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بتهمة بيع ملك الغير".

جمال عبد الناصر مع والده وشقيقه، فيتو

وقال عادل عبد الناصر في اعترافه: "والواقعة تتمثل فى دعوى تنظرها محكمة جنح الدقى، حيث تحاكم عايدة عبد الناصر حسين شقيقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بتهمة بيع ملك الغير وتشير الدعوى، إلى أن الممثل القانونى لأحد الشركات العقارية تقدم بجنحة مباشرة تحمل الرقم 16557 و3548 جنح الدقى، ضد عايدة عبد الناصر حسين، لاتهامها عن نفسها وبصفتها وكيلة عن شقيقها عادل عبد الناصر حسين، ببيعها قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى لشركتهم نظير 6 ملايين جنيه".

وذكر عادل عبد الناصر أنه "كان قد سبق لهم التصرف ضمن مساحة أكبر قدرها 11 فدانا لـ"داليا سمير فهمى" شقيقة وزير البترول الأسبق سامح فهمى، منذ عام 1993، وأن داليا قضى لصالحها بصحة ونفاذ ذلك العقد، كما أقامت دعوى بأحقيتها باستلام الأرض وقضى لصالحها فى يونيو 2006، فى حين تصرفت للشركة المدعى بالحق المدنى بالبيع فى نوفمبر من نفس العام."

خلافات خالد عبد الناصر وعمته عايدة

وقال عادل عبد الناصر، الحاصل على الدكتوراة فى التاريخ من جامعة الإسكندرية، فى تصريحات قبل وفاته "إنه اشترى بالاشتراك مع شقيقته عام 1985 قطعة الأرض التى تبلغ مساحتها 50 فدان، وكان نصيبه فيها 5 أفدنة فقط، ولأن شقيقته سيدة أعمال فقد حرر لها توكيلًا للبيع للنفس أو الغير، وعقب عدة شهور قرر بيع نصيبه لها مقابل 50 جنيها للفدان الواحد، حيث حصل منها حينها على 250 جنيهًا، ونسى أمر التوكيل".

وأضاف عادل عبد الناصر، في تصريحاته قبل وفاته بـ 7 سنوات "أنه قرر بيع الأرض حينها لأنه لم يكن يعرف قيمة الأرض، معتقدًا أنها ستظل صحراء، إلا أن شقيقته لم تبيع لنفسها الأرض رسميًا بموجب التوكيل الذى حرره لها، حيث إن مصاريف نقل الملكية كانت مرتفعة للغاية".

بيع 50 فدان بالشيخ زايد في أكتوبر، فيتو



وتابع عادل عبد الناصر "كان هناك خلافات مالية بين خالد جمال عبد الناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وشقيقته عايدة، لأن عايدة لم تستطع سداد أموال لابن شقيقها، فقررت تسليمه خمسة أفدنة من الأرض عام 1993، ورغب خالد فى الاستحواذ على الأفدنة الخاصة به، حيث أنه كانت فى واجهة الأرض وتعتبر ذو قيمة أعلى، وهو ما رفضته عايدة، حيث أرادت تسليمه مساحة أخرى، ومن هنا بدأت النزاعات القضائية بينهما، حتى تمكنت داليا فهمى، زوجة خالد جمال عبد الناصر، من الحصول على حكم قضائى عام 2006 بأحقيتها فى الأرض".

وقال عادل عبد الناصر "إن شقيقته عايدة، فى نفس الوقت، باعت الخمسة أفدنة إلى شركة عقارية، ثم فوجئت الشركة بأن الأرض مباعة لداليا فهمى، ما دفعها لمقاضاة عايدة عبد الناصر".

عادل عبد الناصر يكشف إساءة شقيقته لتوكيل أرض زايد

وقال عادل عبد الناصر إن "شقيقته أساءت استخدام هذا التوكيل، وهو ما تسبب فى خصومة بينهما وانقطاع العلاقات منذ قرابة 6 سنوات، أي قبل وفاته 13 عامًا"، مؤكدًا أنه "عندما حاول إلغاء التوكيل، فوجيء بأنه لا يمكن ذلك الأمر سوى بموافقة الطرفين، لذا اتخذ إجراءات قانونية من خلال قسم الشرطة والنيابة لإثبات حالة أنه ليس له علاقة بالتوكيل المساء استخدامه من قبل شقيقته".

خالد عبد الناصر، فيتو



وعلق المستشار القانوني حامد جبر فقال: "ماذا يضر جمال عبد الناصر كل واحد متعلق من "عرقوبه"، الأراضي الصحراوية تحولت الي أراضي إسكان وفقا لقرارات جمهورية وتم تحويلها إلي أراضي سكنية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وأي شخص كان لديه 100 فدان قام بتقنينها، ترك النصف وحصل على النصف ويقوم ببيعها أرض سكنيه المتر حد أدنى خمسة آلاف جنيه، احسب كام فدان في أربعة آلاف ومائتان متر يطلعوا كام يعني؟ الأمر لا يستحق الدهشة ولا التعليق، وعلي فكرة تم هذا الموضوع في أماكن كثيرة، وصحح أحد الأشخاص المعلومة وهذا مهم بخصوص شقيقة جمال عبد الناصر، لكن القضية انقضت في 2017 بالتصالح".



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