بسعر 29 ألف جنيه للمتر، طرح أراضي طبي وخدمي في الشيخ زايد

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية.

وتطرح بمدينة الشيخ زايد ارض طبي بمساحة 8766 مترا بسعر 29585 جنيها، وارض طبي بمساحة 1893 مترا بسعر 15660 جنيها، وأرض مركز خدمة وصيانة بمساحة 1999 مترا بسعر 16440 جنيها.

كما تطرح بمدينة العلمين الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 483783 مترا بسعر 4465 جنيها، أرض تجاري بمساحة 9706 أمتار بسعر 22610 جنيهات وأرض تجاري سكني بمساحة 3716 مترا بسعر 13345 جنيها.

كما تطرح بمدينة السادات أرض تجاري بمساحة 19000 متر بسعر 14595 جنيها وأرض سكني فندقي بمساحة 1156 مترا بسعر 9980 جنيه وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 3082 مترا بسعر 10295 جنيها وأرض طبي بمساحة 4200 متر بسعر 4880 جنيها.

كما تطرح أرض تجاري بمساحة 1000 متر بسعر 13380 جنيها وأرض تجاري إداري بمساحة 5000 متر بسعر 13250 جنيها وأرض تجاري إداري بمساحة 4601 متر بسعر 13825 جنيها وأرض حق انتفاع ترفيهي بمساحة 15000 متر.

وتطرح بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط أرض بنشاط عمراني متكامل بمساحة 37387 مترًا بسعر 2600 جنيه وأرض تجاري إداري بمساحة 1501 متر بسعر 3890 جنيهًا وأرض طبي بمساحة 3560 مترًا بسعر 2535 جنيهًا.

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