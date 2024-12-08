أسرة جمال عبد الناصر: حاولنا منع بيع ساعته في مزاد نيويورك وحفيده رفض واعتبرها جزءا من ميراثه

أصدرت أسرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بيانا بشأن بيع ساعته في مزاد عالمى بنيويورك.

وفي البيان قال عبد الحكيم جمال عبد الناصر نجل الزعيم إن عرض ساعة الرئيس جمال عبد الناصر فى سوذبيز بنيويورك كان تصرفا أحاديا من جمال خالد عبد الناصر نجل الدكتور خالد جمال عبد الناصر، ونحن علمنا عنه من الإعلام مثل الآخرين، وحاولت أنا وأختى الدكتورة هدى ثنية عن هذا التصرف غير المقبول، حيث إن مكانها الطبيعى هو متحف جمال عبد الناصر بمنشية البكرى، لكنه رفض واعتبرها ميراثا شخصيا له من والده، حيث إنها كانت فى حيازته عند وفاته عام 2011.

بيع ساعة جمال عبدالناصر

وأضاف البيان: “لذا وجب التوضيح عما حدث لدرء أى لغط قد يصيب الأسرة بناءً على تصرف غير مسئول من يحمل هذا الاسم العظيم ولا يدرك أن قيمته المعنوية أكبر من كنوز الأرض كلها”.

ووصل سعر ساعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى 840 ألف دولار (ما يعادل 42 مليون جنيه)، وذلك بعد عرضها في دار «سوذبيز» للمزادات، بنيويورك يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن ساعة جمال عبد الناصر تتميز بأنها تعرض اليوم والتاريخ باللغة العربية، كما أنها مصنوعة من الذهب، وهي ليست كأي ساعة، فهي إصدار عام 1956 من موديل عرف باسم «الساعة الرئاسية»، وهو وصف أكثر من ملائم، فالساعة أهديت للرئيس جمال عبد الناصر من قبل الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1963، وظلت في حوزة عائلته حتى الآن، بحسب خبراء الساعات القديمة «فينتاج».

وكانت ساعة جمال عبد الناصر الرولكس أول ساعة تعرض اليوم والتاريخ بالكامل، وسرعان ما أصبحت رمزًا للقوة والهيبة بين زعماء العالم.

وارتدى ناصر هذه الهدية الثمينة، المنقوش عليها باللغة العربية «السيد أنور السادات 26-9-1963»، خلال لحظات حاسمة من رئاسته.

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