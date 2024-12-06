بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

ساعة جمال عبدالناصر، وصل سعر ساعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى 840 ألف دولار (ما يعادل 42 مليون جنيه)، وذلك بعد عرضها في دار «سوذبيز» للمزادات، بنيويورك اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.

بيع ساعة جمال عبدالناصر

وتجدر الإشارة إلى أن ساعة جمال عبد الناصر تتميز بأنها تعرض اليوم والتاريخ باللغة العربية، كما أنها مصنوعة من الذهب، وهي ليست كأي ساعة، فهي إصدار عام 1956 من موديل عرف باسم «الساعة الرئاسية»، وهو وصف أكثر من ملائم، فالساعة أهديت للرئيس جمال عبد الناصر من قبل الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1963، وظلت في حوزة عائلته حتى الآن، بحسب خبراء الساعات القديمة «فينتاج».

وكانت ساعة جمال عبد الناصر الرولكس أول ساعة تعرض اليوم والتاريخ بالكامل، وسرعان ما أصبحت رمزًا للقوة والهيبة بين زعماء العالم.

وارتدى ناصر هذه الهدية الثمينة، المنقوش عليها باللغة العربية «السيد أنور السادات 26-9-1963»، خلال لحظات حاسمة من رئاسته.

وبعد وفاته في عام 1970 ظلت الساعة إرثًا عائليًا عزيزًا، تناقلته الأجيال، وباعتبارها الممتلكات الشخصية الوحيدة لناصر خارج مجموعات المتاحف، تجسد ساعة رولكس هذه القيادة والصداقة والإرث الدائم، مما يوفر لهواة الجمع فرصة نادرة لامتلاك قطعة من التاريخ.

تُعد ساعة عبد الناصر واحدة من بين العديد من الساعات العتيقة والحديثة والمستقلة الاستثنائية المعروضة في مزاد الساعات الهامة المباشر الذي تنظمه دار سوذبيز في مدينة نيويورك في 6 ديسمبر.

وتم تصنيعها على طريقة Rolex النموذجية، من كتلة صلبة من الذهب في علبة أويستر قوية مقاومة للماء، وكانت ساعة مفضلة لدى قادة الصناعة والمشاهير والرؤساء، حيث تُعرف الساعة في العديد من الدوائر ببساطة باسم «Rolex President».

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