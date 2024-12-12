الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

المطران عطا الله حنا: وقف حرب غزة مطلبنا الأساسي

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

استقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم وفدًا من الحقوقيين الأمريكيين المناصرين للقضية الفلسطينية، الذين وصلوا في زيارة تضامنية تحت شعار "لا للحرب، نعم للسلام".

وجرى اللقاء في كنيسة القيامة، حيث رحب بالوفد وأثنى على مشاعرهم الإنسانية ودعمهم للشعب الفلسطيني في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها. 

تصفية قضية العدالة

وأكد المطران عطا الله حنا أن الشعب الفلسطيني يواجه منذ النكبة وحتى اليوم حروبًا متتالية ومؤامرات تستهدف تصفية قضيته العادلة، مشيرًا إلى استمرار حرب الإبادة التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء في قطاع غزة. 

وأضاف أن: "قضية الشعب الفلسطيني ليست فقط قضية وطنية بل قضية كل الأحرار في العالم، الذين يؤمنون بالقيم الإنسانية ويطالبون بتحقيق العدالة".

وشدد المطران عطا الله حنا على أن القضية الفلسطينية ستبقى حية رغم كل محاولات التصفية، مؤكدًا أن "المطلب الأساسي في هذه الأوقات هو وقف حرب الإبادة في غزة التي أدمت قلوبنا جميعًا".

خلال اللقاء، قدم المطران تقريرًا مفصلًا عن أوضاع مدينة القدس وقطاع غزة، وأجاب عن استفسارات الوفد، كما أهدى لهم وثيقة الكايروس الفلسطينية وشرح مضامينها وأهدافها ورسالتها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المطران عطا الله حنا غزة وقف الحرب الأرثوذكس الحقوقيين الأمريكيين

الأكثر قراءة

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية لهذا السبب

قرارات جريئة للأعلى لتنظيم الإعلام، إلغاء فقرات تحليل أداء الحكام ومنع البث المباشر للبرامج الرياضية بعد 12 صباحا

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 (آخر تحديث)

سعر الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

بعد بيعها 50 فدانًا في الشيخ زايد بـ 2 مليار جنيه.. شقيقة عبد الناصر تثير الجدل.. نشطاء يشككون في قرابتها للرئيس الراحل.. وهذا سر عدم حضور الزعيم لحفل زفافها

ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس بالبنك المركزي

19717 طلبًا لتوفيق الأوضاع وتحصيل 2.4 مليار جنيه، رئيس الوزراء يُتابع حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم

ترامب يكشف موقفه من احتمالية ضم إسرائيل للضفة الغربية وسيناريو حل الدولتين

منوعات

المزيد

روسيا توسع قائمة الدول المسموح لمواطنيها دخول أراضيها بتأشيرة إلكترونية

بعد مصرع 134 شخصا، سجن صاحب قاعة أفراح بالعراق 10 سنوات

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

تبدأ من 260 جنيهًا، تعرف على أرخص أسعار الدفايات في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أسماء سورة النازعات وفضلها وسبب نزولها

من دعاء الصالحين، ردده في ليلة الجمعة ويومها

المزيد
الجريدة الرسمية