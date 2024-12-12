المطران عطا الله حنا: وقف حرب غزة مطلبنا الأساسي

استقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم وفدًا من الحقوقيين الأمريكيين المناصرين للقضية الفلسطينية، الذين وصلوا في زيارة تضامنية تحت شعار "لا للحرب، نعم للسلام".

وجرى اللقاء في كنيسة القيامة، حيث رحب بالوفد وأثنى على مشاعرهم الإنسانية ودعمهم للشعب الفلسطيني في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها.

تصفية قضية العدالة

وأكد المطران عطا الله حنا أن الشعب الفلسطيني يواجه منذ النكبة وحتى اليوم حروبًا متتالية ومؤامرات تستهدف تصفية قضيته العادلة، مشيرًا إلى استمرار حرب الإبادة التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء في قطاع غزة.

وأضاف أن: "قضية الشعب الفلسطيني ليست فقط قضية وطنية بل قضية كل الأحرار في العالم، الذين يؤمنون بالقيم الإنسانية ويطالبون بتحقيق العدالة".

وشدد المطران عطا الله حنا على أن القضية الفلسطينية ستبقى حية رغم كل محاولات التصفية، مؤكدًا أن "المطلب الأساسي في هذه الأوقات هو وقف حرب الإبادة في غزة التي أدمت قلوبنا جميعًا".

خلال اللقاء، قدم المطران تقريرًا مفصلًا عن أوضاع مدينة القدس وقطاع غزة، وأجاب عن استفسارات الوفد، كما أهدى لهم وثيقة الكايروس الفلسطينية وشرح مضامينها وأهدافها ورسالتها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

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