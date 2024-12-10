المطران عطا الله حنا: فلسطين متعطشة للعدالة والسلام

الكنيسة، استقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم وفدًا كنسيًا من بريطانيا يزور مدينة القدس في إطار احتفالات عيد الميلاد المجيد، ويهدف إلى لقاء عدد من المرجعيات الروحية في المدينة المقدسة.

خلال اللقاء الذي عُقد في كنيسة القيامة، رحب المطران عطا الله بالوفد وهنأهم بمناسبة قرب الأعياد الميلادية، متمنيًا أن تأتي هذه المناسبات في السنوات المقبلة في ظروف أفضل.

عيد الميلاد

ولفت إلى أن عيد الميلاد، وإن كان يُحتفى به عالميًا، إلا أنه يرتبط بشكل خاص بالأرض المقدسة، مشيرًا إلى مغارة الميلاد في بيت لحم كشاهد على حدث ميلاد السيد المسيح.

وفي كلمته، أكد المطران عطا الله أن أرض الميلاد، فلسطين، متعطشة للعدالة والسلام، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق حياة كريمة بعيدًا عن الحروب والدمار، وأدان استمرار الحرب على غزة، واصفًا إياها بحرب إبادة وتطهير عرقي، مطالبًا بوقف هذا النزيف الذي يدفع المدنيون الأبرياء ثمنه.

وأشار إلى أن الحرب الراهنة كشفت عن وجوه داعمي الاحتلال والمتواطئين بصمتهم، داعيًا الكنائس المسيحية حول العالم إلى اتخاذ مواقف جريئة للضغط من أجل إنهاء العدوان وتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية.

وقال: "الفلسطينيون يريدون السلام، لكنهم يرفضون الاستسلام. نريد حياة كريمة وحرية بعيدًا عن القمع والاحتلال".

وختم المطران عطا الله اللقاء بتقديم "وثيقة الكايروس الفلسطينية" للوفد، قبل أن يجيب على أسئلتهم واستفساراتهم حول الأوضاع في فلسطين.

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