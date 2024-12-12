ارتفاع عدد ضحايا تصادم ميكروباص بكساحة نقل معدات بطريق جمصة إلى حالة وفاة و14 مصابًا

ارتفع عدد تصادم ميكروباص بكساحة نقل معدات على طريق جمصة الدولي في محافظة الدقهلية إلى حالة وفاة و14 مصابًا.

مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق جمصة الدولي

تلقي اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة جمصة بوقوع حادث تصادم علي طريق جمصة نتج عنه مصرع شخص وإصابة 14 آخرين.

أسماء الضحايا والمصابين في الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة جمصة لمكان الحادث وبالفحص تبين: وفاة سعاد رجب فراج، 16 سنة.

وإصابة كلًّا من:

- أحمد محمد سعد، 12 سنة بجرح 5 سم بالجبهة وكدمات بالجسم.

- مصطفى عصام، 14 سنة بكدمات بالجسم.

- منى أحمد سعد، 17 سنة بسحجات وكدمات بالجسم.

- هبه رمضان متولي، 18 سنة باشتباه خلع بالكتف الأيمن.

- حنين فتحي السيد، 18 سنة بكدمات بالضلوع.

- ياسمين مصطفى علي، 22 سنة بجرح متهتك بالراس 5 سم وكسر بالساق الأيسر.

- عبير خطاب مغازي، 78 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح متهتك بالجبهة.

- تسنيم ماجد محمود، 15 سنة باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

- مريم رجب فرج، 16 سنة بجرح قطعي بالقدم اليسرى 3سم

- براءة رجب فراج، 14 سنة.

- أدهم طارق محمد، 9 سنوات، باشتباه نزيف بالمخ والصدر.

- طارق محمد مصطفي، 49 سنة بجروح متهتكة باليدين وكسر مضاعف بالذراع الأيسر.

- إبراهيم طارق مصطفى، 16 سنة بجروح متهتكة بالراس واليدين.

- محمد أحمد محمد البردان، 52 سنة باشتباه في نزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بالحوض، وإصابة بالعين اليسرى وجروح متعدد بالرأس والوجه.

9 سيارات إسعاف وتحرير محضر بالحادث

وتم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف ونقل المصابين لـ مستشفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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