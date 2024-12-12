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حوادث

التقرير الطبي يكشف حالة مصابي حادث انفجار برميل بمحل تصنيع أواني في عين شمس

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

تسلمت نيابة عين شمس التقارير الطبية لشخصين أصيبا في حادث انفجار برميل مضغوط داخل محل تصنيع الأواني الألومنيوم، في شارع ترعة الجبل بمنطقة عين شمس الغربية.

وتبين إصابة م. ح، بكسور مضاعفة أسفل الركبة بالقدمين، وجرح بفروة الرأس، وإصابة إ. ش، بسحجات وكدمات متفرقة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بحدوث انفجار برميل مضغوط داخل محل ألومنيوم، في الدور الأرضي، بعقار في شارع ترعة الجبل بمنطقة عين شمس الغربية، مما أسفر عن إصابة شخصين

علي الفور انتقلت قوات الأمن الي مكان البلاغ وتبين صحته وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وأخطرت  النيابة العامة لتولي التحقيق. 

وأمرت النيابة باستدعاء مالك المحل وسرعة إجراء التحريات.

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نيابة عين شمس غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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