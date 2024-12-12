محافظ البحيرة ووزير التموين يتفقدان سيارات الخريجين لتوفير السلع بأسعار مخفضة

واصلت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، والدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية جولتهما بتفقد سيارات الخريجين بميدان النافورة بدمنهور والتي تعمل كمنافذ متنقلة لتوزيع السلع التموينية، بحضور اللواء وليد أبو المجد - نائب وزير التموين، والدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، والدكتور علاء ناجى- رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء أشرف صادق - رئيس الشركة القابضة للصوامع، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، ومحمد رجب - وكيل وزارة التموين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

توفير السلع لأصحاب البطاقات التموينية من خلال ماكينات صرف السلع التموينية

وأشاد وزير التموين ومحافظ البحيرة، بجودة المعروضات من السلع الغذائية وطرحها بأسعار مناسبة لكافة الأسر المصرية من خلال تلك السيارات، التي تقوم بتوفير السلع لأصحاب البطاقات التموينية من خلال ماكينات صرف السلع التموينية بالإضافة الي تقديم سلع غذائية بنسبة تخفيض تصل لـ 20% ويتم الدفع بها بالأماكن الأكثر احتياحا بمراكز محافظة البحيرة.

زيادة المنافذ السلعية وتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر حرص محافظة البحيرة على زيادة المنافذ السلعية وتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين وضمان وصولها وتوافرها بأسعار مخفضة بكافة المراكز والقرى والنجوع، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" التي تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين وتساهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب والعمل على تمكينهم اقتصاديا، مشيرة أن مشروع سيارات الخريجين يدعم منظومة الأمن الغذائى ويعمل على ضبط الأسواق ومنظومة الأسعار ويساهم في مكافحة الغلاء من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية للمواطنين بشكل مستمر وبأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

جهود الوزارة المستمرة لزيادة حجم المعروض من كافة السلع الأساسية

وأشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين إلى جهود الوزارة المستمرة لزيادة حجم المعروض من كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون في جميع المحافظات لتلبية احتياجاتهم اليومية والتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة مع تشديد الرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية.

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