محافظ البحيرة وشريف فاروق يتفقدان مستودع الشركة العامة لتجارة السلع التموينية

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية مستودع الشركة العامة لتجارة السلع التموينية، للوقوف على سير العمل وآلية تخزين وتوزيع المواد التموينية، بحضور اللواء وليد أبو المجد - نائب وزير التموين والدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، والدكتور علاء ناجى- رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء أشرف صادق - رئيس الشركة القابضة للصوامع، وأحمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد والدكتور رشا فوزى- مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات.

جولة ميدانية داخل المستودع حيث اطلعا على المخزون المتوافر من السلع الغذائية

وخلال الزيارة، قام المحافظ ووزير التموين بجولة ميدانية داخل المستودع، حيث اطلعا على المخزون المتوافر من السلع الغذائية وغيرها، كما تم مناقشة الخطط الاستراتيجية لتحسين الكفاءة اللوجستية في عمليات النقل والتوزيع لتلبية احتياجات جميع المواطنين في مختلف المناطق.

تحقيق استقرار السوق وضمان توافر المواد الأساسية بأسعار مناسبة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على أن مستودعات الشركة العامة لتجارة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين تلعب دورًا أساسيًا في صرف السلع التموينية الغذائية للمواطنين مثل الزيت والسكر وغير الغذائية مثل المنظفات بما يساهم في تحقيق استقرار السوق وضمان توافر المواد الأساسية بأسعار مناسبة، مضيفة أن عدد المستودعات على مستوى المحافظة يصل إلى 35 مستودعا يتم من خلالها تزويد عدد 575 مشروع جمعيتى و2397 بدالا تموينيا بخلاف منافذ شباب الخريجين المتنقلة التي تقوم بتوزيع السلع على أصحاب البطاقات التموينية.

توزيع السلع لعدد 92 مشروع جمعيتي و314 تاجر بدال تمويني

وأشارت محافظ البحيرة، الى أن عدد مستودعات صرف السلع التموينية لبدالى ومشروع جمعيتى يبلغ 4 مستودعات بمركز دمنهور تقوم بتوزيع السلع لعدد 92 مشروع جمعيتي و314 تاجر بدال تمويني.

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