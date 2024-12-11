اجتماع طارئ لمديري إدارات التعاون الزراعي للتشديد على متابعة صرف الأسمدة بالبحيرة

عقد بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة اجتماع طارئ لمديري إدارات التعاون الزراعى على مستوى المحافظة، برئاسة المهندس جميل الخويسكى مدير عام التعاون الزراعى،وحضور المهندس عبد المنعم بخيت مدير ادارة المتابعة، والدكتور جمال سارى مدير إدارة دمنهور بالإدارة العامة، وذلك بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، وتعليمات الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والمهندس اسعد منادى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، والدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بأهمية عقد تلك الاجتماعات بصفة دورية.

حل مشاكل المواطنين والارتقاء بقطاع الزراعة بالبحيرة

قال المهندس جميل الخويسكى مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة، إن اجتماع اليوم يأتى فى إطار التعليمات الواردة بخصوص التعاون بين إدارات التعاون الزراعى والإدارات الزراعية على مستوى المحافظة، لأننا جميعا نكمل بعضنا البعض ولا يوجد فريق بين مدير التعاون ومدير الزراعة، والهدف فى النهاية واحد وهو حل مشاكل المواطنين والارتقاء بقطاع الزراعة بالبحيرة، موجها بأهمية مراجعة جميع السجلات بالجمعيات الزراعية ومنها سجل حماية الاراضى وسجل 2 خدمات وسجل الأسمدة مع ضرورة مراجعة الدورة المستندية بداية من مدير الجمعية ومرورا بالخزينة ثم المخازن حتى يتم ضبط إيقاع العمل بالجمعيات،كما تم التشديد على أهمية متابعة صرف الأسمدة فى الجمعيات وذلك من خلال الكارت المرقم الذى وجه به وكيل الوزارة وساعد بالفعل فى القضاء الازدحام بالجمعيات مما كان له المردود الطيب لدى المزارعين لذلك نؤكد على أهمية تبيق هذا النظام بجميع الجمعيات.

ورود أسمدة البرنامج تباعا وحتى لا يحدث تكدس بالجمعيات

استعرض المهندس جميل الخويسكى مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة، موقف الأسمدة الازوتيه بمراكز المحافظة حتى تاريخه، وكان الرصيد حتى٣٠ سبتمبر الماضي 1587.100 طن يوريا، و284.25 نترات، الوارد من بداية الموسم حتى اليوم يوريا 20555 طنا، و7860 طن نترات، ليصبح جملة الرصيد والوارد 22142.1 طن يوريا، و4537.25 طن نترات، والرصيد المتبقى حتى اليوم 9159.6 طن يوريا، و2707 أطنان نترات ولذلك يجب الانتهاء من تلك الأرصدة خاصة الموجودة بالجمعيات التى بها مخازن متهالكة خوفا من سقوط الأمطار بالإضافة إلى ورود أسمدة البرنامج تباعا وحتى لا يحدث تكدس بالجمعيات.

توريد المبالغ المستحقة لدى الجمعيات بالبحيرة فورا

أشار المهندس الخويسكي الي ضرورة توريد المبالغ المستحقة لدى الجمعيات بالبحيرة فورا، وغير مسموح ببقاء اى أموال مع مدير الجمعية أو أمين الخازينه منعا للمسئولية وحفاظا على أموال المزارعين، وعلينا جميعا أن نعمل على خدمة المزارع ونضمن له وصول الدعم وعدم السماح بصرف اى أسمدة بدون كارت الفلاح بناء على الحصر الفعلي الموجود على المنظومة، ولأى حالات تعدى على الأرض الزراعية تنفيذا للقرارات الوزارية فى هذا الشأن.

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