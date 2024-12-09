ندوة بمكتبة دمنهور عن الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق المرأة

أقيمت بمكتبة مصر العامة بدمنهور ندوة توعوية تحت عنوان " "الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق المرأة" ضمن مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة.

دور الدولة في إصدار قوانين هامة دافعت عن حقوق المرأة

ونظمت الفعالية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة، والذي حاضر بها رامي أحمد الحديني - المحامي بالنقض ووكيل نقابة المحامين بالبحيرة، ونجلاء عباس مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة والتي تركزت علي دور الدولة في إصدار قوانين هامة دافعت عن حقوق المرأة والتصدي لتعرضها لحالات التحرش الجنسي والابتزاز والتشهير بسمعتها ليكون هناك عقوبات مغلظة تحمي المرأة في المجتمع بالحفاظ علي حقوقها.

فعاليات برنامج “لا للعنف ضد المرأة ”

الجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات وورش عمل بمشاركة عدة جهات تنفيذية ومجتمعية بالمحافظة وهم جامعة دمنهور، المجلس القومي للمرأة،مديرية التربية والتعليم، مديرية الشئون الصحية، مديرية التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للسكان، ضمن فعاليات برنامج "لا للعنف ضد المرأة " الذي يستهدف مناقشة التأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف وكيفية تقديم الدعم للمتضررات.

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