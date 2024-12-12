الخميس 12 ديسمبر 2024
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رياضة

لبيب ومجلس الزمالك يحضرون مران الفريق لمؤازرة اللاعبين بعد رحيل جوميز

حسين لبيب خلال مران
حسين لبيب خلال مران الفريق

الزمالك، حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وهشام نصر نائب رئيس النادي والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، على التواجد في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء ذلك من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة المصري المرتقبة في ظل أهمية المباراة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية أمام  المصري في الكونفدرالية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية 

ومن المقرر أن  تنطلق مباراة الزمالك والمصري في تمام السادسة مساء الأحد المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات بالكونفدرالية.

 وسيذاع اللقاء عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورت المالكة لحقوق إذاعة البطولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية

1- الزمالك 4 نقاط.

2- المصري 4 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري نقطة وحيدة.

4- بلاك بولز الموزمبيقي نقطة وحيدة.

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على تواجد حازم إمام ظهير الزمالك السابق، بجانب أحمد مجدي في القيادة الفنية للزمالك في مباراة المصري البورسعيدي بعد رحيل جوزيه جوميز. 

فيما يتواجد عماد المندوه مدربًا لحراس مرمى الزمالك، على أن يكون الجهاز الفني بصفة مؤقتة. 

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز، الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن طريق دفع الشرط الجزائي.

وفي السطور التالية نستعرض أرقام جوميز مع الزمالك بعد نهاية رحلته في ميت عقبة.

أرقام جوميز مع الزمالك 

بدأ جوميز رحلته في تدريب الفريق الأول لنادي الزمالك يوم 1 أبريل 2024 وانتهت يوم أمس 11 ديسمبر.

خاض جوميز 47 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات حقق خلالها 27 فوزا وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباريات.

توج جوميز مع الزمالك ببطولتين قاريتين وهما الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

جوميز يعلن رحيله عن الزمالك 

وقال جوميز في بيان رحيله عن الزمالك: "بقلب مثقل ودموع تنهمر على وجهي أكتب هذه الكلمات، لقد وضع الله في طريقي هذا الامتياز والشرف العظيم لخدمة هذا النادي العظيم الزمالك، لقد حالفني الحظ بلقاء هؤلاء المديرين الذين وظفوني، وبالتالي فتحوا لي أبواب التواجد في مصر، والتدريب بكرة القدم المصرية وسمحوا لي بالتعرف على شعبها الاستثنائي الذي وقعت في حبه، أشعر بحب لا ينتهي للشعب المصري بشكل عام وللمشجعين المتحمسين للزمالك بشكل خاص، ممتن للرئيس الذي منحني هذه الفرصة وأحمل في قلبي جميع اللاعبين الذين عملت معهم كانوا ومازالوا أبطالًا ومقاتلين فازوا معي ببطولتين مهمتين في الأشهر العشرة الماضية".

وأضاف: "شكرًا لكم أيها الشعب المصري على كل هذا الود، وشكر خاص جدًّا لجماهير الزمالك، المحاربين الذين ساعدونا على الفوز، بدون أي مشاعر سيئة تجاه أي شخص. خلال هذه الفترة كنت أرفض الكثير من العروض الجيدة جدًّا، لأنني أحب الزمالك، لكنني قررت الآن إنهاء عقدي مع الزمالك لأنني أشعر أن الظروف اللازمة لمواصلة جلب الألقاب لجماهيرنا غير متوفرة، أتمنى أن يتحسن كل شيء من أجل الزمالك العملاق".

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