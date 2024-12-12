وكيل تعليم الدقهلية يرأس لجنة اختيار القيادات للوظائف الشاغرة (صور)

ترأس الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية لجنة القيادات، لاختيار مدير إدارة التعليم المجتمعي ورئيس قسم التعليم المجتمعي بالإدارات.



انعقاد لجنة القيادات بتعليم الدقهلية

وجاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات الوزير اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

الوظائف المتاحة بتعليم الدقهلية

وانعقدت اليوم لجنة اختيار القيادات لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفتي مدير إدارة التعليم المجتمعي ورئيس قسم التعليم المجتمعي بالإدارات.

وكيل تعليم الدقهلية يترأس لجنة القيادات

وقد تشكلت اللجنة من الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في الدقهلية دكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة ونقيب المعلمين إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية خالد الشحات مدير إدارة الشئون القانونية.

مناقشة المتقدمين لشغل الوظيفة لاختيار أفضل الكفاءات

وقامت اللجنة بمناقشة المتقدمين لشغل الوظيفة لاختيار أفضل الكفاءات والعناصر سعيًا لاستقرار وانتظام العمل بالمدارس.

وأكد العربي التزام اللجنة بالشفافية والمصداقية متمنيًا للجميع التوفيق والسداد وداعيًا الجميع للتفاني والإخلاص في العمل.

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