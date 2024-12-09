تحقيقات موسعة في مقتل شاب علي يد شخصين بسبب طفل بالشرابية

فتحت نيابة شمال القاهرة الكلية تحقيقات موسعة في مقتل شاب علي يد اثنين آخرين من جيرانه بسبب ضربهم شقيقه الأصغر بمنطقة الشرابية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

مقتل شاب في الشرابية

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين 3 شباب في منطقة الشرابية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بسبب قيام المتهمين بضرب شقيق المجني عليه الأصغر.

وكشفت التحريات انه عندما توجه المجني عليه لمعاتبة المتهمين نشبت بينهما مشاجرة استخدم فيها الطرف الأخير سلاح أبيض وطعنوا به الأول فاسقطوه غارقا في دمائه.

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