غدًا، إجراء قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026

يستضيف المقر الرئيسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمدينة زيورخ السويسرية غدًا الجمعة حفل مراسم قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

وارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية من 13 إلى 16 مقعدًا، علمًا بأن النسخة المقبلة من البطولة ستكون هي الأكثر شمولًا على الإطلاق، حيث ستشهد مشاركة ما مجموعه 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم.

وبناء على الإصدار الأحدث من التصنيف العالمي للمنتخبات الذي أصدره فيفا يوم 28 نوفمبر الماضي، تم تحديد إجراءات وتوزيع المنتخبات على فئات سحب القرعة التمهيدية للمنتخبات الأوروبية فيما يتعلق بالمنافسات المؤهلة للمونديال، الذي يجرى بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبموجب هذا التصنيف، سوف يضم الوعاء الأول المنتخبات التي تأهلت لدور الثمانية ببطولة دوري أمم أوروبا (كرواتيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا)، بالإضافة لأفضل المنتخبات الأوروبية تصنيفًا (إنجلترا وبلجيكا وسويسرا والنمسا)، علما بأن النمسا سوف تنضم للوعاء الأول للمرة الأولى منذ تصفيات مونديال 1986.



وسيتم وضع المنتخبات المتبقية في الأوعية من 2 إلى 5 بناء على التصنيف العالمي للمنتخبات، الذي أصدره فيفا الشهر الماضي، مع العلم أن فوز منتخبي سلوفاكيا على إستونيا، وجمهورية التشيك على جورجيا جعلهما ينضمان لمنتخبات الوعاء الثاني.

وبحسب الإجراءات، ستبدأ القرعة بالوعاء الأول، ثم الثاني وصولًا إلى الخامس، بحيث يتم سحب كافة منتخبات كل وعاء قبل الانتقال للتالي، وسيتم فرز المنتخبات من كل وعاء بترتيب تصاعدي من المجموعة الأولى إلى المجموعة التاسعة.

التصنيفات الخمسة للمنتخبات

وبناء على ذلك جاءت التصنيفات الخمسة للمنتخبات على النحو التالي:

الوعاء الأول: فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وكرواتيا وسويسرا والدنمارك والنمسا.

الوعاء الثاني: أوكرانيا والسويد وتركيا وويلز والمجر وصربيا وبولندا ورومانيا واليونان وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والنرويج.

الوعاء الثالث: إسكتلندا وسلوفينيا وجمهورية أيرلندا وألبانيا ومقدونيا الشمالية وجورجيا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا الشمالية والجبل الأسود والبوسنة والهرسك والكيان الصهيوني.

الوعاء الرابع: بلغاريا ولوكسمبورج وبيلاروس وكوسوفو وأرمينيا وكازاخستان وأذربيجان وإستونيا وقبرص وجزر فارو ولاتفيا وليتوانيا.

الوعاء الخامس: مولدوفا ومالطا وأندورا وجبل طارق وليختنشتاين وسان مارينو.

مواعيد التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال 2026

يذكر أن التصفيات الأوروبية لمونديال 2026، ستقام خلال الفترة من مارس 2025 وحتى نوفمبر 2025، حيث ستجرى بنظام المجموعات المعهود.

وسيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، لتضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يكون التأهل المباشر للمونديال من نصيب متصدر كل مجموعة.

أما المقاعد الأوروبية الأربعة المتبقية، فسيتحدد مصيرها في مارس 2026 عندما تقام منافسات الملحق الأوروبي، الذي يضم 16 منتخبًا، وهي المنتخبات الـ12 المحتلة للمركز الثاني في مرحلة المجموعات من التصفيات، والرباعي الأعلى ترتيبًا من المنتخبات المتصدرة لمجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2024 - 2025، والتي لم تتأهل مباشرة لكأس العالم من خلال تصدر مجموعاتها في التصفيات ولم تصل إلى الملحق الأوروبي من خلال احتلال المركز الثاني في مرحلة المجموعات.

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