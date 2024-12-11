الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رياضة

موقف محرج خلال مؤتمر كونجرس "فيفا" وإنفانتينو يتدخل

كونجراس الفيفا
كونجراس الفيفا

شهد مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المقام حاليا، للإعلان الرسمي عن منح السعودية استضافة كأس العالم 2034، عطلا فنيا ما تسبب في موقف محرج للحضور.

عطل فني في مؤتمر الفيفا

وجاء العطل في تقنية الصوت مع بداية كلمة ليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد الكونميبول، وهو ما جعل جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا" يوجه بإصلاح العطل.

وعاد رئيس اتحاد الكونميبول، لكلمته من جديد بعد إصلاح العطل الفني في هندسة الصوت بمقر الإعلان.

وتم الإعلان من قبل "فيفا" خلال جدول أعمال الكونجرس الاستثنائي، عن استضافة السعودية لبطولة كأس العالم 2034، بمشاركة 48 منتخبا.

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