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رياضة

اتحاد الكرة يهنئ المغرب والسعودية على الفوز بتنظيم كأس العالم 2030 و2034

اتحاد الكرة، فيتو
اتحاد الكرة، فيتو

هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة نظيريه المغربي والسعودي على ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعلان فوز المملكة المغربية بتنظيم نهائيات كأس العالم ٢٠٣٠ من خلال ملفها المشترك مع أسبانيا والبرتغال وفوز المملكة العربية السعودية بتنظيم نهائيات كأس العالم ٢٠٣٤.
وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم  ثقته الكبيرة في إمكانات وقدرات الدولتين الشقيقتين على إحداث نقلة نوعية في تنظيم البطولة الأكبر على مستوى العالم، كما يعكس اختيارهما لهذا التحدي الكبير الثقة العالمية في المحيط  العربي وقدراته على مواجهة التحديات بعد تجربة رائعة في دولة قطر الشقيقة ٢٠٢٢ استحقت معها إشادة العالم بها.

 

تأكد بشكل رسمي إقامة بطولة ‎كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا بعد إعلان الأمر بشكل رسمي من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وجاء ذلك خلال اجتماع كونجرس الفيفا لإعلان الدول المستضيفة لكأس العالم 2030 و2034.

السعودية تستضيف كأس العالم 2034 

وتحدث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن كأس العالم 2034 قبل الإعلان رسميا عن مستضيف البطولة.

وقال إنفانتينو في المؤتمر الصحفي خلال كونجرس الفيفا: كرة القدم تقرب العالم فهي أكبر بطولة كما تمثل احتفالية كبرى لكل الشعوب.

 

وأضاف: كأس العالم هي أكبر بطولة في كرة القدم وهي احتفالية كبرى لكل الشعوب والعالم يمر في نزاعات وحروب ولكن وحدها كرة القدم هي القادرة على جمع الشعوب.

واختتم: كأس العالم 2034 سيكون رائعًا بلا شك وأنا سعيد لهذا الإجماع الكامل من كل الاتحادات.

 

 

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اتحاد الكرة المغرب السعودية هاني ابو ريدة الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم

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