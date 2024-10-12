السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس طالب متهم بقتل صديقه في السلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة السلام بحبس طالب متهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 


البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة السلام ثان إخطارا من أحد المستشفيات بوصول طالب، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح طعنية وتوفى أثناء إسعافه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب سب الأول للأخير بوالدته.

وأضافت التحريات أن المتهم ترصد للمجني عليه ثم طعنه عدة طعنات نافذة انتقاما منه فسقط غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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نيابة السلام مديرية أمن القاهرة قسم شرطة السلام ثان

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