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ثقافة وفنون

يقام غدا.. نفاد تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في دبي

شيرين عبد الوهاب،
شيرين عبد الوهاب، فيتو

أعلنت الشركة المنظمة لحفل المطربة شيرين عبد الوهاب في دبي مساء غد الجمعة الموافق 13 ديسمبر الجاري، عن نفاد جميع تذاكر الحفل قبل موعده بـ48  ساعة.

حفل شيرين عبد الوهاب في دبي

ومن المقرر أن تسافر شيرين عبد الوهاب اليوم استعدادا لإحياء الحفل على مسرح كوكاكولا أرينا وسط حضور جماهيري كبير.

وتقدم شيرين خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومها الأخير.

شيرين عبد الوهاب

ويعتبر هذا الحفل هو الأول لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية وتحويلها للتحقيق بسبب الراحل محمد رحيم.

كانت شيرين أثارت الجدل؛ على خلفية زلة لسان غير مقصودة في سياق رثائها للملحن الراحل محمد رحيم، ما دفع نقابة الموسيقيين إلى إحالتها للتحقيق، وهو الأمر الذي أغضب المطربة.

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