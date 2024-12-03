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ثقافة وفنون

تامر أمين لـ «الموسيقيين»: شيرين محتاجة نطبطب عليها مش نسن لها السكاكين (فيديو)

شيرين عبد الوهاب،
شيرين عبد الوهاب، فيتو

علق الإعلامي تامر أمين، على بيان نقابة المهن الموسيقية، بتحويل المطربة شيرين عبد الوهاب للتحقيق، بعد حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم.

بيان نقابة الموسيقيين بشأن شيرين

وقال تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "شيرين عبد الوهاب عملت قبل كده أفعال كانت تستدعي بيانا قويا من نقابة الموسيقيين زي اللي طلع بشأن واقعة محمد رحيم ويمكن وأشد منه 50 مرة، ومكنش فيه أي إجراء".

مش محتاج الترند، المهن الموسيقية تدافع عن قرار مصطفى كامل بالتحقيق مع شيرين

أول رد فعل من شيرين عبد الوهاب بعد استدعائها للتحقيق في نقابة الموسيقيين

نية شيرين عبد الوهاب

وتابع: "أنتم جيتم في المرة الوحيدة اللي شيرين عبد الوهاب نيتها خير تماما بعد زلة لسان طبيعية كلنا معرضين ليها بشكل عادي، وإن شيرين راجعة من أزمة نفسية شديدة تستحق إن كلنا نطبطب عليها ونقف جنبها وندعمها علشان منخلصش عليها جايين في الظرف الإنساني النفسي ده وتعملوا هذا البيان وتحولوها للتحقيق وتسنوا السكاكين".

 

رسالة تامر أمين لنقابة الموسيقيين بشأن شيرين عبد الوهاب

واختتم: "الحسم والحزم في مكانهما عدل أما في غير مكانهما قسوة، شيرين غلطت ولكن مش ده الغلط المقصود منه الاستهانة بالموت أو الفن أو المسرح أو بمحمد رحيم، قبل كده كان فيه لكن دلوقتي بل بالعكس بتعمل لفتة لطيفة وبتترحم على فنان محترم شاركها أغاني كتير".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانا صحفيا بعد أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة وإثارتها جدلا واسعا، خلال حفلها في الكويت بعد حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم وقولها للجمهور: “محمد رحيم عمل لي أغنيات حلوة كتير، منها مشاعر وصبري قليل والوتر الحساس، ممكن تقرأوا له الفاتحة كلنا عشان تبقى سيئة جارية”.

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تامر أمين نقابة الموسيقيين نقابة المهن الموسيقية شيرين شيرين عبد الوهاب محمد رحيم

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