الخميس 12 ديسمبر 2024
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حوادث

النيابة الإدارية بالقنطرة غرب تجري معاينة لموقع انهيار تندة خرسانية

النيابة الادارية،
النيابة الادارية، فيتو

أجرت  النيابة الإدارية، بالقنطرة غرب، معاينة لموقع انهيار "تندة" خرسانية بمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

الحادث أسفر عن وفاة مواطن يبلغ من العمر 47 عامًا وطفل في العاشرة من عمره.

جاء ذلك بناءً على تكليفات المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة  النيابة الإدارية.

وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد رصد تداول الواقعة عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، مما استدعى إخطار النيابة الإدارية بالقنطرة غرب لمباشرة التحقيق في الحادث.

وترأس المستشار الشربيني حلمي، مدير النيابة، فريقًا لمعاينة الموقع ضم كل من أحمد المصري، وعبد الرحمن سعيد، وكيلي النيابة، إلى جانب قوة تأمينية من مركز شرطة القنطرة غرب، ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعدد من المسؤولين بالجهة الإدارية.

وأسفرت المعاينة عن وجود آثار "للتندة" الخرسانية التي كانت مثبتة أعلى أحد المحلات التجارية "غير المرخصة" بالطابق الأرضي من مبنى سكني بشارع "أبو رشيدة" بالقنطرة غرب. أفاد شهود العيان أنه في حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، وقع انهيار مفاجئ للتندة، التي كانت بمقاسات 3.80 متر عرضًا، و1.20 متر ارتفاعًا، وبعمق 40 سم، مما أسفر عن وفاة المواطن في العقد الخامس من عمره وطفل في العاشرة من عمره.

وبادر فريق النيابة الإدارية بمتابعة الإجراءات، حيث قامت الإدارة الهندسية بمركز ومدينة "القنطرة غرب" بإزالة آثار الانهيار لتجنب تعطيل حركة المرور في المنطقة. وأوضح مدير الإدارة الهندسية أن الحديد المستخدم في تثبيت التندة كان من نوع "الكريتال"، وهو غير مناسب من حيث المتانة لتحمل الرخام والخرسانة.

وبناءً على ذلك، صدرت تعليمات بغلق المحل التجاري غير المرخص وإزالة أي بروزات غير قانونية مشابهة على الفور.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الأجزاء المتبقية من التندة التي سقطت وما زالت عالقة، وذلك لتفادي سقوطها على المارة، ومراجعة كافة الإشغالات غير القانونية في موقع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حياة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وتشكيل لجنة من الإدارات المختصة لفحص ملابسات الواقعة، وإعداد تقرير شامل بنتائج الفحص ورفعه للنيابة فور الانتهاء منه

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النيابة الإدارية مدينة القنطرة غرب الاسماعيلية هيئة النيابة الإدارية

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