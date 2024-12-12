مصرع أم ورضيعها وإصابة زوجها في تسرب غاز داخل منزلهم بالمنيا

لقيت سيدة ورضيعها مصرعهما وأصيب زوجها في تسرب غاز داخل منزلهم بإحدى قرى مركز المنيا، تم تحرير محضر بالواقعة.

وفاة أم ورضيعها وإصابة زوجها إثر تسرب غاز بمنزلهم بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تسرب غاز داخل منزل في إحدى قرى مركز المنيا مما نتج عن سقوط ضحايا ومصابين.

تسرب غاز في المنيا

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "إ.ح" 19 سنة، وطفلها عمره 7 شهور، فيما أصيب "م.ع" 25 سنة، اختناقا إثر تسرب الغاز داخل منزلهم بالمنيا.

وفاة أم ورضيعها وإصابة زوجها في المنيا

تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا لتلقي العلاج اللازم وإيداع المتوفين داخل ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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