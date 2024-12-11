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محافظ المنوفية يتابع حريق مخزن بحي شرق شبين الكوم

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

تــابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  حادث  نشوب حريق بمخزن خردة أسفل عقار بشارع محمود شاهين بنطاق حي شرق شبين الكوم، وذلك عبر تقنية البث المباشر بمركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة للوقوف علي تداعيات الحادث والاطمئنان علي الحالة العامة  للموقف.

تكليف السكرتير العام المساعد بالتواجد الميداني بموقع الحريق

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه فور تلقى بلاغ من  رئاسة حي شرق وهيئة  الإسعاف  بنشوب الحريق، تم على الفور تكليف السكرتير العام المساعد للمحافظة والأجهزة المعنية والمختصة بالتواجد الميداني بموقع الحريق  ، حيث تم الدفع بـ6 سيارات حماية مدنية وأطقم الإسعاف والتدخل السريع  للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.
 

وقد أجرى المحافظ اتصالا مرئيًا برئيس حي شرق لمتابعة الحادث والتأكد من تواجد كافة الأجهزة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للسيطرة  الكاملة على تداعيات الحريق، وأسفرت النتائج الأولية عن عدم وجود أي خسائر بشرية، مشددًا على المتابعة اللحظية للموقف واستمرار تواجد كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية وعدم مغادرة الموقع إلا بعد التأكد من إطفاء الحريق وبدء عمليات التبريد والسيطرة الكاملة على الموقف حفاظًا على الممتلكات وأرواح المواطنين.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية حي شرق شبين الكوم

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