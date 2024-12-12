الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بنها الجامعي تنقذ حياة فتاة ابتلعت "دبوس" بالقصبة الهوائية

مستشفى بنها الجامعي،
مستشفى بنها الجامعي، فيتو

أعلن مستشفى بنها الجامعي نجاح الفرق الطبية بقسم جراحة القلب والصدر في إنقاذ 3 حالات مرضية بجراحات عاجلة للقلب المفتوح واستخراج جسم غريب وتقشير رئة بسبب الإصابة بالتصاقات صديدية حيث أجريت الجراحات بنجاح ويتماثل المرضى الآن للشفاء.

 
جراحة قلب مفتوح عاجلة.

مدير التأمين الصحي بالقليوبية يتفقد مستشفى بنها النموذجي

مستشفى بنها الجامعي توضح حقيقة تسجيل أول حالة لجدري القرود

إنقاذ حياة 3 أشخاص في جراحات عاجلة 

وأكد الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية أن  أطباء قسم جراحة القلب والصدر نجحوا في إجراء 3 جراحات عاجلة ناجحة بمهارة ودقة عالية مشيرا أن الجراحة الأولي  كانت  قلب مفتوح لاستبدال الصمام المترالى بالقلب عن طريق الشق الصدري المحدود دون الحاجة للشق التقليدي لعظمة القص والتى تتطلب غاية فالدقة والمهارة التى يتميز بها جميع أطباء القسم وتم نقل المريض لعناية جراحة القلب والصدر لاستكمال العلاج.


وأوضح “الدخاخني” أنه الجراحة الثانية كانت عبارة عن عملية جراحة صدر لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات تعاني من التصاقات صديدية بالرئة اليمنى وتم إجراء عملية تقشير كامل للرئة اليمنى عن طريق شق صدرى محدود وتم نقل المريضة للقسم الداخلى لاستكمال العلاج.

 

إنقاذ حياة مريضة ابتلعت دبوسا ببنها الجامعي 

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفي بنها الجامعي أن الحالة الثالثة كانت جراحة صدر عاجلة لمريضة تبلغ من العمر 15 عامًا تعاني من وجود جسم غريب «دبوس» بالشعب الهوائية اليمنى البعيدة عن متناول المنظار الشعبى وتم على الفور إجراء عملية جراحية واستخراج الجسم الغريب عن طريق شق صدرى صغير محدود جدا وتم نقل المريضة للقسم الداخلى لاستكمال العلاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التأمين الصحي بالقليوبية مستشفيات بنها الجامعية مستشفيات بنها مستشفي بنها الجامعي مستشفي بنها

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية ومركز إبداع مصر الرقمية

جنايات بنها تؤجل محاكمة سائق تروسيكل بتهمة قتل سيدة

افتتاح معرض الملابس الخيري لطلاب جامعة بنها

رئيس جامعة بنها يشارك في برنامج القيادات الجامعية المصرية

الأكثر قراءة

أردوغان يعلن عن مصالحة تاريخية بين إثيوبيا والصومال

الذهب ولع، زيادة غير متوقعة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس

مصدر أمني يكشف ملابسات مصرع عنصر إخواني قفز من شرفة مسكنه

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالقتال دفاعا عن نفسه "حتى آخر لحظة"

استدرجتها بـ"إندومي" وكرتونة كشفتها، تفاصيل اعترافات المتهمة بقتل طفلة الفيوم وسرقة قرطها الذهبي

المراكز تبدلت، جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة

د. يمن الحماقى: انهيار أمريكا ليس قريبا وإن حدث سيكون تدريجيا وببطء.. وهذه الدول ليست بديلًا بل عالم بلا قيادة (جوار)

بنها الجامعي تنقذ حياة فتاة ابتلعت "دبوس" بالقصبة الهوائية

منوعات

المزيد

انقلاب قارب يقل 130 شخصا قبالة السواحل التونسية

ثروة إيلون ماسك تتجاوز 400 مليار دولار في صدارة قائمة أثرياء العالم

كاتي نيكولز: كيت عامل أساس لتقريب هاري من العائلة المالكة في بريطانيا

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

بكام هتشتري كيلو الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 11-12-2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 11-12-2024

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية