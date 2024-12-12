بنها الجامعي تنقذ حياة فتاة ابتلعت "دبوس" بالقصبة الهوائية

أعلن مستشفى بنها الجامعي نجاح الفرق الطبية بقسم جراحة القلب والصدر في إنقاذ 3 حالات مرضية بجراحات عاجلة للقلب المفتوح واستخراج جسم غريب وتقشير رئة بسبب الإصابة بالتصاقات صديدية حيث أجريت الجراحات بنجاح ويتماثل المرضى الآن للشفاء.



جراحة قلب مفتوح عاجلة.

إنقاذ حياة 3 أشخاص في جراحات عاجلة

وأكد الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية أن أطباء قسم جراحة القلب والصدر نجحوا في إجراء 3 جراحات عاجلة ناجحة بمهارة ودقة عالية مشيرا أن الجراحة الأولي كانت قلب مفتوح لاستبدال الصمام المترالى بالقلب عن طريق الشق الصدري المحدود دون الحاجة للشق التقليدي لعظمة القص والتى تتطلب غاية فالدقة والمهارة التى يتميز بها جميع أطباء القسم وتم نقل المريض لعناية جراحة القلب والصدر لاستكمال العلاج.



وأوضح “الدخاخني” أنه الجراحة الثانية كانت عبارة عن عملية جراحة صدر لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات تعاني من التصاقات صديدية بالرئة اليمنى وتم إجراء عملية تقشير كامل للرئة اليمنى عن طريق شق صدرى محدود وتم نقل المريضة للقسم الداخلى لاستكمال العلاج.

إنقاذ حياة مريضة ابتلعت دبوسا ببنها الجامعي

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفي بنها الجامعي أن الحالة الثالثة كانت جراحة صدر عاجلة لمريضة تبلغ من العمر 15 عامًا تعاني من وجود جسم غريب «دبوس» بالشعب الهوائية اليمنى البعيدة عن متناول المنظار الشعبى وتم على الفور إجراء عملية جراحية واستخراج الجسم الغريب عن طريق شق صدرى صغير محدود جدا وتم نقل المريضة للقسم الداخلى لاستكمال العلاج.

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