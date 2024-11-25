مدير التأمين الصحي بالقليوبية يتفقد مستشفى بنها النموذجي

قام الدكتور سيد جلال، مدير فرع القليوبية للتأمين الصحي، اليوم، بجولة تفقدية شملت مستشفى بنها، وعدد من العيادات الخارجية بمدينة بنها، وذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد مصطفي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

التأمين الصحي بالقليوبية، إعداد خطة عمل لتجهيز وتشغيل رعاية متوسطة للأطفال

تهدف الجولة إلى متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لضمان توفير الرعاية الصحية لهم بجودة عالية.

شملت الجولة، تفقد عدة أقسام بمستشفى بنها منها: أقسام الطوارئ، الرعايات المركزة ورعاية الأطفال، وحدة المبتسرين، القسم الداخلي، المعمل، الأشعة، المطبخ، المغسلة، المخازن والصيدليات.

راجع مدير الفرع، مؤشرات الأداء، سجلات المرضي، رصيد الأدوية والمستلزمات، جداول العمل، قوائم العمليات.

تابع مدير الفرع خلال جولته، أحوال المرضي والخطط العلاجية، مرور رؤساء الأقسام، وآراء المرضي ومطالبهم، حيث اطمئن على تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وجه الدكتور سيد جلال، بإعداد خطة عمل لتجهيز وتشغيل رعاية متوسطة للأطفال، لتقليل متوسط مدة الإقامة وزمن الانتظار.

أكد مدير الفرع خلال جولته، حرص الفرع على تنفيذ معايير الجودة والسلامة، والالتزام بالخطط التطويرية التي وضعتها الهيئة.

تابع مدير الفرع جولته، بتفقد سير العمل بعيادات حسن عوض، المحافظة، بنها الشاملة، ووجه الشكر لجميع العاملين بعيادتي حسن عوض والمحافظة للأداء المتميز وتواجد الأطباء في المواعيد المعلنة، وتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر.

مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، فيتو

راجع مدير الفرع، معدلات التردد علي العيادات، وكشوف الحضور والانصراف، وتواجد الأطباء ولاحظ بعض القصور بعيادة بنها الشاملة منها: تغيب طبيب الباطنة، عدم قيام أفراد الأمن بواجباتهم، وقصور في أعمال النظافة اليومية.

كما وجه، بالمراجعة اليومية لجداول العمل، وانتظام حضور الأطباء في مواعيدهم، مع توجيه المرضى للكشف بالعيادات المسائية.

كلف مدير الفرع، مدير المنطقة بمراجعة عقود شركتي الأمن والنظافة والأعداد اليومية، مع إعادة توزيع أفراد الأمن داخل العيادة.

مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، فيتو

طلب مدير الفرع، عمل كل دور بالعيادة كوحدة إدارية منفصلة تيسيرًا علي المواطنين، مع التوسع في مشاريع الجودة باللجنة الطبية، وعمل كروت مرقمة لتنظيم حركة الدخول.

أجرى مدير الفرع، حوارات مباشرة مع المواطنين لمتابعة سير العمل عن كثب.

وفي ختام جولته، أوصي بتذليل العقبات وبذل المزيد من الجهد لضمان سير العمل بشكل أفضل، مؤكدًا على ضرورة الاستماع إلى ملاحظات المرضى وذويهم لضمان تحسين الأداء وتقديم خدمات تليق باحتياجاتهم.

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