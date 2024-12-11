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رياضة

وزير الرياضة يهنئ المغرب والسعودية باستضافة كأس العالم 2030 و2034

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

كأس العالم، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، نظيريه في المغرب بالحصول على شرف استضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، وكذلك للسعودية لاستضافتها كأس العالم 2034.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن اعتزازه بهذه الإنجازات العربية التي تُبرز دور المنطقة في دعم وتطوير الرياضة عالميًا، وتعزز من مكانة العالم العربي على الخريطة الرياضية الدولية.

هنأ هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عضو المجلس الأعلى للفيفا، المغرب وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بفوز المملكة المغربية بتنظيم كأس العالم لكرة القدم ٢٠٣٠ ضمن الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

أبو ريدة يؤكد على قدرة المغرب على تنظيم بطولة إستثنائية

وأكد أبوريدة ثقته الكبيرة في أن المملكة المغربية سوف تكون شريكا فاعلا ومهما في إعجاب العالم بتنظيم واحدة من أهم وأفضل البطولات في التاريخ، وأنها على أتم الاستعداد والجاهزية لإظهار قدرات المملكة في تنظيم هذا الحدث بالشكل الذي نطمح فيه جميعا.

أبو ريدة مع انفانتينو وفوزي لقجع، فيتو
أبو ريدة مع انفانتينو وفوزي لقجع، فيتو

تأكد بشكل رسمي إقامة بطولة ‎كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا بعد إعلان الأمر بشكل رسمي من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وجاء ذلك خلال اجتماع كونجرس الفيفا لإعلان الدول المستضيفة لكأس العالم 2030 و2034.

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وتحدث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن كأس العالم 2034 قبل الإعلان رسميا عن مستضيف البطولة.

وقال إنفانتينو في المؤتمر الصحفي خلال كونجرس الفيفا: كرة القدم تقرب العالم فهي أكبر بطولة كما تمثل احتفالية كبرى لكل الشعوب.

وأضاف: كأس العالم هي أكبر بطولة في كرة القدم وهي احتفالية كبرى لكل الشعوب والعالم يمر في نزاعات وحروب ولكن وحدها كرة القدم هي القادرة على جمع الشعوب.

واختتم: كأس العالم 2034 سيكون رائعا بلا شك وأنا سعيد لهذا الإجماع الكامل من كل الاتحادات.

 

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كأس العالم كأس العالم 2030 كأس العالم 2034 الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

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