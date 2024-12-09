الشباب والرياضة: الانتهاء من التسليم والتسلم لـ 14 اتحادا رياضيا بعد الانتخابات

أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، مستجدات عملية التسليم والتسلم لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي: “في إطار تعزيز الحوكمة المالية والإدارية وضمان شفافية العمل داخل الهيئات الرياضية، تستكمل اللجان المالية والإدارية والقانونية بوزارة الشباب والرياضة إنهاء أعمال التسليم والاستلام في الاتحادات الرياضية وذلك فور انتهاء كل جمعية عمومية مباشرةً فى كل اتحاد على حدة”.

وأضاف الشاذلي أنه حتى الآن ومنذ انطلاق انتخابات الاتحادات الرياضية تم الانتهاء من أعمال التسليم من مجالس الإدارات المنتهية ولايتها إلى المجالس المنتخبة الجديدة فى 14 اتحاد رياضي هم اتحادات الفروسية وألعاب القوى والرماية والسباحة والسلة والكاراتيه والجولف والملاكمة والريشة الطائرة والجودو والهوكى ورفع الأثقال والتايكوندو والكانوي والكياك.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة أن اللجان المعنية بأعمال التسليم والتسلم تعمل فى ضوء إجراءات صارمة ومشددة لمراعاة الضوابط المالية، الإدارية، والفنية بين المجالس السابقة والجديدة بطريقة منظمة ووفق اللوائح والقوانين المنظمة، مما يضمن استمرارية العمل دون أي انقطاع أو مشكلات.

وتأتي هذه المتابعة كجزء من استراتيجية الوزارة لتحقيق الحوكمة الرشيدة داخل المنظومة الرياضية، وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الانتخابات وتطوير الأداء المؤسسي.



وزارة الشباب تعلن توصيات الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، توصيات النسخة السابعة للملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، والذي جاء تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وانعقد بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في الرياضة والصناعة من مختلف الدول العربية.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذه التوصيات تشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق نهضة شاملة في مجالي الاستثمار والصناعة الرياضية، بما يعكس حرص الوزارة على تعزيز التعاون العربي وتطوير الرياضة كرافد اقتصادي أساسي في المنطقة.

الشباب والرياضة تعلن توصيات النسخة السابعة للملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية

جاءت أبرز التوصيات الملتقى الدولي للاستثمار الرياضي في توطين الصناعات الرياضية بالتشديد على أهمية توطين الصناعات الرياضية في الدول العربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي كهدف إقليمي مشترك.

كما تضمنت التوصيات إنشاء هيئة عربية مشتركة تُعنى برعاية الصناعات الرياضية باستثمارات عربية مشتركة، بهدف سد احتياجات السوق العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي، بجانب التنسيق مع مراكز البحوث لإعداد كوادر فنية متخصصة تتناسب مع البيئة العربية واحتياجاتها.

الملتقى أوصى بوضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مقدمة أولويات الصناعة الرياضية، بما يسهم في تطوير الأنظمة والاستراتيجيات الرياضية، والتأكيد على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاستثمار في الرياضة العربية، كما أوصى المشاركون بإنشاء إطار قانوني ومحكمة اقتصادية لحل النزاعات الاستثمارية المتعلقة بالرياضة على المستوى العربي.

دعا الملتقى الدولي للاستثمار والصناعات الرياضية بزيادة الاستثمار في الرياضات المستحدثة والألعاب الإلكترونية، للاستفادة من عوائدها الاقتصادية الكبيرة، بجانب التشديد على ضرورة تحويل المنشآت الرياضية إلى منشآت مستدامة تعمل بالطاقة المتجددة لخفض التكاليف التشغيلية، وإنشاء أقسام للهندسة الرياضية في الجامعات العربية لتأهيل متخصصين في تصميم وتطوير المنشآت الرياضية.

وفي ختام الملتقي أعلن محيى معروف الامين العام للاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضى ان النسخة القادمة سبكون عنوانها الرياضات البحرية العالمية تحت عنوان الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية النسخة الثامنة والمتوقع انعقادها فى العاصمة الأدارية الجديدة

وأشاد المشاركون بتضامن الدول العربية لدعم استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم لكرة القدم 2024، مؤكدين أن هذا الحدث يمثل فرصة لتحقيق مكاسب مشتركة تعزز مكانة الرياضة العربية على الساحة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.