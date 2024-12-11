السعودية تنتظر تحقيق الحلم.. فيفا يستعد لمنح المملكة تنظيم مونديال 2034.. وموعد انطلاق البطولة يؤرق أوروبا

تترقب المملكة العربية السعودية، للاحتفال بفوزها تنظيم نهائيات كأس العالم 2034 لأول مرة في تاريخها لتكون ثاني بلد عربي ينظم البطولة بعد قطر في 2022.

المملكة العربية السعودية سلمت ملف الترشح من أجل استضافة كأس العالم 2034 إلى فيفا بحضور جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الشباب والرياضة السعودي، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، من خلال حفل رسمي نظمه فيفا في العاصمة الفرنسية باريس.

ملف السعودية هو الوحيد الذي تم تقديمه للفيفا ليكون الملف الفائز بالتزكية وسيتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي في مؤتمر صحفي غدا الأربعاء ضمن كونجرس الفيفا.

ثقة الفيفا في الملف السعودي

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قدرة السعودية على تنظيم مونديال 2034 بنجاح، وأن ملفها لاستضافة هذه النسخة يقدم رؤية "فريدة ومبتكرة وطموحة للقرن المقبل" من بطولات كأس العالم.

ونشر فيفا تقييمه لملف استضافة السعودية للبطولة، والذي حصل على متوسط تقييم 4.2 من أصل 5، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة المونديال، وبالتالي يستوفي الشروط اللازمة للاختيار في مؤتمر الفيفا المقرر عقده في 11 ديسمبر المقبل.

وأشار فيفا إلى أن الملف السعودي "يقدم مقترحا قويا شاملا، انعكس في نتائج التقييم الفني، الذي يقيّم البنية التحتية المقترحة فضلا عن إمكاناتها التجارية".

وأردف: "ويقترح العرض مجموعة من البنية التحتية الجديدة الحديثة التي تجمع بين ما هو رائد في الصناعة وعناصر مبتكرة، وفي بعض الحالات حتى استكشاف أراض جديدة من حيث التصميم وكيفية تفاعل أصحاب المصلحة مع البطولة".

وأوضح: "من منظور تجاري، يوفر العرض منصة مالية جيدة جدا، بناء على مزيج من إمكانات الإيرادات التنافسية وكفاءة التكلفة الواضحة".

وأبرز أن "الالتزام بالعرض من قبل أصحاب المصلحة على جميع المستويات في المملكة العربية السعودية، بدءا من الحكومة إلى القطاع الخاص، واضح تماما ويضمن إطارا قانونيا قويا لتنظيم مونديال كأس العالم بسلاسة ونجاح بعد 10 سنوات

أزمة موعد مونديال 2034



ووفقا لصحيفة "موندو ديبوتيفو" الإسبانية، فإن كأس العالم 2034 سيقام في الشتاء على شاكلة ما حدث في مونديال قطر 2022، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الصيف.

وأشارت إلى أن المفاجأة تتمثل في أن كأس العالم قد تبدأ في يناير 2034 لتجنب التداخل مع شهر رمضان.

وأوضحت أن ذلك سيتسبب في إيقاف الدوريات الأوروبية لأن كأس العالم سيقام في منتصف المنافسات.

هل إقامة كأس العالم بالشتاء تغير أجندة دورة الألعاب 2034؟

نفى كريستوف دوبي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية وجود تعارض بين إقامة دورة الألعاب الشتوية عام 2034 وبطولة كأس العالم لكرة القدم بنفس العام، وفي فترة زمنية متقاربة.

وأكد دوبي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بسويسرا، أنه لا توجد مخاطر من إقامة الحدثين الكبيرين في توقيت متقارب.

وتأتي تصريحات دوبي في وقت يدرس فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم، إقامة المونديال خلال فترة الشتاء، وبالتحديد في يناير من عام 2034، في ظل اقتراب السعودية من الحصول على شرف التنظيم بشكل رسمي خلال كونجرس الفيفا المقرر يوم 11 ديسمبر الجاري.

وتقام دورة الألعاب الشتوية في مدينة سولت ليك الأمريكية بداية من العاشر من فبراير بنفس العام.

وتابع دوبي: "في الوقت الحالي لا نرى أي مشكلة كبيرة، في الحقيقة إن هذا التوقيت من العام يحظى بدعم كبير من الرياضيين".

وعندما سئل عما إذا كانت اللجنة الأولمبية الدولية تنوي تغيير أي مواعيد في عام 2034 لحماية الأولمبياد الشتوي أجاب دوبي: "احتمال تداخل هذين الحدثين منخفض للغاية".

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