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ثقافة وفنون

مسلسل وتر حساس الحلقة 34، عبد الرحمن يستفيق من الغيبوبة

عبد الرحمن في وتر
عبد الرحمن في وتر حساس، فيتو

مسلسل وتر حساس الحلقة 34 ، شهد مسلسل وتر حساس الحلقة 34 مفاجأة كبرى ستغير مجرى الأحداث حيث استفاق عبد الرحمن من غيبوبته وهو ما سيلقي بظلاله على الأحداث في الحلقات المقبلة.

وخلال الحلقة تواصل سلمى محاولاتها للوصول إلى أي معلومة قد تبريء شقيقتها من تهمة الخيانة الزوجية فتذهب لشريك مازن لعله يخبرها بمعلومة حول ليلى ومازن وعبد الرحمن ولكن شريك مازن لا يقول كل ما في جعبته لسلمى، وفي الوقت ذاته يواصل رشيد وجمال محاولة التوصل لمعلومة تتعلق بعلاقة مازن وفرح، فيذهب جمال لعادل ولكن الأخير لا يفيده بمعلومة، فيقرر جمال الذهاب لوالدة فرح برفقة رشيد واعترفت “زينات” بأن ابنتها كانت على علاقة بمازن وانتحرت بسببه.

 

نور يعلم بكذب ابنته كاميليا

وخلال مسلسل وتر حساس الحلقة 34 يكتشف نور من جديد أكاذيب كاميليا، ويكتشف أنه كان مخدوعًا من قبل ابنته وابنه مازن، وحاولت كاميليا تبرئة نفسها أمام والدها ولكنه رفض كل محاولاتها، ويقرر نور الذهاب إلى سلمى باحثًا عن معلومة حقيقية حول ليلى وعلاقتها بعبد الرحمن.

 

كاميليا تؤذي رشيد في عمله في مسلسل وتر حساس الحلقة 34

وتقرر كاميليا إيذاء رشيد طليقها في عمله فتقدم بلاغات ضد شركته أن الأرض التي يقيم عليها رشيد مشروعه الجديد لا تصلح لأن يتم إنشاء أي مباني بها، ويأتي رشيد ويواجهها ويخبرها أنه قد أصلح الأرض قبل أن يبدأ في الإنشاءات ولكنها تخبره أنها تستهدف تشويه سمعة شركته وما فعلته سيحقق هذا الهدف.

وعلى هامش الحلقة تحرص رحمة على الذهاب لداليا لتقديم واجب العزاء بينما يعلن ياسين عن رغبته في ترك منزل سلمى والعودة لمنزله.

أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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