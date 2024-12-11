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حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الخميس 12-12-2024

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية يكون طقس غدًا الخميس معتدلا نهارًا، بارد ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 24 نهارًا  و15 درجة  ليلا.

 

حالة الطقس غدًا بالقاهرة

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الخميس، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد، مائل للبرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:10


حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل  على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


كما توقعت هيئة  الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  خفيف  ويصل ارتفاع الأمواج من 0.5: 1 متر.

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر  تكون معتدل  ويصل ارتفاع الأمواج من 2:1.5 متر.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   13 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 والعظمى 22

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 23

بنها: الصغرى 12 والعظمى  22

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 23

العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 11 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 07   والعظمى 20

كاترين الصغرى 02 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 16 العظمى 22

الزقازيق: الصغرى 13 والعظمى 23

الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى  23

السويس: الصغرى 10 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 13 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 09  والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 07 والعظمى 23

أسيوط الصغرى 08 والعظمى 24

سوهاج الصغرى  10 والعظمى 25

الأقصر الصغرى 8 والعظمى 28

أسوان: الصغرى 11 والعظمى 29


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت في الصباح الباكر وليلًا خاصة لكبار السن والأطفال.

ونصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

 

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حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية

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