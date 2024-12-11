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ندوة ثقافية للاحتفال بالمخرج شادى عبد السلام بمكتبة دمنهور

ندوة بمكتبة دمنهور
ندوة بمكتبة دمنهور

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، ندوة ثقافية فنية تحت عنوان "يوم شادي.. لرفعة الهُوِيَّة المصرية"، بحضور الكاتب الصحفي محمود دوير في إطار الاحتفاء بذكرى الفنان المصري العالمي شادي عبد السلام،بالتعاون مع منطقة آثار البحيرة، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو - وزير الثقافة والدكتورة  جاكلين عازر - محافظ البحيرة. 

عرض أحد الاعمال الفنية السينمائية للمخرج المبدع المخرج شادي عبد السلام


حيث بدأت الندوة الثقافية،بعرض أحد الاعمال الفنية السينمائية للمخرج المبدع، وهو فيلم "جيوش الشمس" الذي تحدث عن أبطال ٦ حرب أكتوبر، وذلك بمبني المؤتمرات،بمكتبة دمنهور  ليتم عقب مشاهدته من الحضور مناقشة حياة ومسيرة المخرج شادي عبد السلام.

منافسة العالمية وذلك في احدي ابداعاته فيلم “المومياء”


أكد الكاتب الصحفي محمود دوير، أن المخرج المبدع شادي عبدالسلام، كان مفكرا مشغولا بالهوية المصرية وفي بعضها الفرعوني المكون الأساسي، وهو من اهتم بالتفاصيل في الملابس والإكسسوارات باعماله الذي شارك بها،وذلك ما ظهر في بداية اعماله كمسئولا عن ملابس فيلم " الفتوة " بطولة الفنان فريد شوقي، لينقل السينما المصرية الي منافسة العالمية وذلك في احدي ابداعاته فيلم "المومياء"، الذي يعتبر من اهم الافلام في السينما المصرية.

زيادة هرمونات جسده ليصبح اكثر طولا عن زملائه في مثل عمره


كشف الكاتب الصحفي دوير، عن مرحلة مهمة في حياة الفنان المبدع شادي عبد السلام، والتي غيرت مجري حياته عندما كان يعاني من مشكلة صحية، تسببت في زيادة هرمونات جسده ليصبح اكثر طولا عن زملائه في مثل عمره، ليضطر في الجلوس بالمنزل،وعدم الذهاب الي  المدرسة، الأمر الذي ساعده الي قراءة المزيد من الكتب عن معشوقته السينما.

الفلاح الفصيح"، فيلم قصير مستوحى من بردية فرعونية عمرها 4000 عام


الجدير بالذكر أن الأفلام المعروضة خلال احتفالية" يوم شادى" تعد من أبرز الأعمال التي حازت على العديد من الجوائز العالمية، والتى تعزز من الهوية المصرية ومنها فيلم "المومياء" وهو تحفة سينمائية تُعد من أبرز الأعمال المصرية عالميًا، حصل من خلالها شادي عبد السلام على جوائز عديدة،  "جيوش الشمس" يستعرض ملحمة العبور وحرب أكتوبر 1973،  "الفلاح الفصيح"، فيلم قصير مستوحى من بردية فرعونية عمرها 4000 عام، يعكس حكمة الفلاح المصري القديم، وتعد هذه الفعاليات فرصة استثنائية للشباب والمحبين للسينما للتعرف على رؤية شادي عبد السلام الإبداعية ومستوى أعماله المتفردة، التي تجسد قيمة الهوية المصرية من خلال سينما عالمية متميزة.

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