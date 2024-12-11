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خارج الحدود

دولة عربية تقدم شكوى ضد الأسد لإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه

بشار الأسد، فيتو
بشار الأسد، فيتو

أعلن مسئولون لبنانيون تقديم شكوى ضد الرئيس السوري الهارب بشار الأسد وأركان نظامه بجرم خطف لبنانيين وإخفائهم، موضحين أن هدف الشكوى الأساسي إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد.

جرم خطف لبنانيين وإخفائهم

وقال النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس حزب التغيير إيلي محفوظ إن "حزب القوات اللبنانية تقدم بـ شكوى ضد بشار الأسد والدولة السورية ووزيري الداخلية والدفاع وعلي المملوك وكل من يذكره التحقيق وأركان نظامه بجرم خطف لبنانيين وإخفائهم".

وأوضح محفوظ "أننا قدمنا معلومات موثقة في الشكاوى التي تقدمنا بها وهناك شهادات لمحررين والطلب الأساسي هو إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد وأعوانه".

عدد اللبنانيين المختفين قسرا في السجون السورية

ووفق جمعية "المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية" (غير حكومية) فإن عدد اللبنانيين "المختفين قسرا" في السجون السورية يبلغ 622. 

وخلال فترات سابقة، أفرج النظام السوري عن لبنانيين معتقلين لديه على دفعتين، الأولى عام 1998 شملت 121 لبنانيا، والثانية عام 2000 شملت 54 لبنانيا، لكن جمعيات لبنانية قالت إنه ما زال مئات اللبنانيين موجودين في السجون السورية. 

 حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي أن "9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا إلى البلاد".

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